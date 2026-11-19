Hunderte Biber und Fischotter, dazu zahlreiche Wölfe: In Österreich dürfen geschützte Wildtiere unter bestimmten Voraussetzungen getötet werden. Die Naturschutzorganisation WWF warnt am Donnerstag, dem 19. November 2026, vor einer steigenden Zahl behördlicher Tötungsfreigaben. Besonders umstritten ist die Situation in Kärnten. Dort kritisieren Tierschützer nicht nur die Tötung von Fischotter-Müttern, sondern auch den Einsatz von Fallen, in denen die Tiere ertrinken können.

Hunderte geschützte Wildtiere betroffen

Laut WWF gelten österreichweit derzeit Tötungskontingente für 797 Biber und 186 Fischotter. Zusätzlich seien im Jahr 2026 bereits mindestens 88 Abschussverordnungen für Wölfe erlassen worden. Weitere Freigaben und Erhöhungen seien in Planung. Auf Grundlage der bisherigen Tötungsfreigaben hätten laut WWF im Jahr 2026 rechnerisch täglich rund drei geschützte Wildtiere getötet werden können. Tatsächlich werde in Österreich statistisch gesehen bereits jeden zweiten Tag ein geschütztes Wildtier getötet. „Jahr für Jahr erlassen die Bundesländer neue Pauschalverordnungen und erhöhen die Kontingente, anstatt Maßnahmen für ein gutes Zusammenleben zu fördern“, kritisiert WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler.

Auch Fischotter-Mütter dürfen getötet werden

Besonders heftige Kritik gibt es derzeit in Kärnten. Seit dem 1. November 2026 dürfen dort laut Verein gegen Tierfabriken (VGT) auch weibliche Fischotter getötet werden, die möglicherweise noch Jungtiere versorgen. Zuvor waren Muttertiere bis Ende Oktober zeitweise von der Bejagung ausgenommen. Da Fischotter keine feste Paarungszeit haben, befürchten Tierschützer, dass Jungtiere nach dem Tod ihrer Mutter ohne Versorgung zurückbleiben könnten. Aus Protest gegen die Regelung demonstrierten Tierschützer am Mittwoch, dem 18. November, vor dem Amt der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt. Ihre Kritik richtet sich insbesondere gegen die geltende Verordnung und den zuständigen Jagdreferenten Martin Gruber (ÖVP).

Ertränkungsfallen sorgen für Empörung

Für zusätzliche Kritik sorgt der Einsatz von Fallen, in denen Fischotter unter Wasser festgehalten werden und ertrinken können. Der VGT kritisiert diese Fangmethode als besonders grausam. Auch sogenannte Conibear-Fallen stehen in der Kritik. Diese sollen die Tiere durch Druck auf den Körper töten. Tierschutzorganisationen warnen allerdings davor, dass die Tiere dabei schwer verletzt werden und qualvoll verenden können. Die Tierschützer fordern deshalb ein Ende der umstrittenen Fangmethoden und einen besseren Schutz der Tiere.

Land Kärnten verweist auf Schäden an Fischbeständen

Das Land Kärnten begründet die Bejagung der Fischotter mit dem Schutz der Fischbestände. Laut bisherigen Angaben des Landes leben in Kärnten mehr als 500 Fischotter. Das jährliche Tötungskontingent liegt bei höchstens 55 Tieren. Für 2027 wurde eine Änderung der Fangmethoden angekündigt. Künftig sollen vorrangig Lebendfallen eingesetzt werden, während Conibear-Fallen nicht mehr vorgesehen sind. Die grundsätzliche Bejagung der Fischotter soll jedoch weiterhin möglich bleiben.

WWF warnt vor Verstößen gegen EU-Recht

Auch österreichweit sieht der WWF dringenden Handlungsbedarf. Die Organisation kritisiert insbesondere pauschale Abschussfreigaben, bei denen aus ihrer Sicht die europarechtlich erforderliche Einzelfallprüfung zu kurz kommt. „Das EU-Recht verlangt streng begründete und zielführende Ausnahmen, die Länder machen daraus pauschale Tötungsregeln. Österreich entfernt sich damit immer weiter von den europäischen Schutzvorgaben“, erklärt WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler. Ob einzelne Verordnungen tatsächlich gegen EU-Recht verstoßen, muss rechtlich gesondert beurteilt werden.

„Wild sein ist kein Verbrechen“

Mit einer neuen Kampagne unter dem Motto „Wild sein ist kein Verbrechen“ will der WWF nun auf die Situation aufmerksam machen. Neben neuen Plakaten hat die Naturschutzorganisation auch eine Petition gestartet. Der WWF fordert ein Ende pauschaler Tötungsfreigaben und mehr Maßnahmen zur Konfliktvermeidung. Dazu zählen vorbeugende Schutzmaßnahmen, individuelle Beratung und ein besseres Zusammenleben zwischen Menschen und Wildtieren. Die Petition ist unter www.wwf.at/lasst-sie-leben abrufbar.