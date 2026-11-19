Gleich zwei Produktrückrufe bei SPAR: Bei Bio-Pinienkernen besteht laut Aushang der Verdacht auf Salmonellen. Bei bestimmten Kinderlöffeln wurde die Abgabe von Bisphenol AF festgestellt.

Wer zuletzt bei SPAR eingekauft hat, sollte einen Blick auf seine Einkäufe werfen. Wie aktuelle Rückruf-Aushänge in einer Filiale zeigen, werden gleich zwei Produkte vorsorglich zurückgerufen. Betroffen sind Bio-Pinienkerne der SPAR-Eigenmarke sowie wärmeempfindliche Löffel der Marke Nuby. Als Gründe werden eine Verunreinigung mit Salmonellen beziehungsweise die Migration des Stoffes BPAF genannt.

Salmonellen: Diese Pinienkerne sind betroffen

Der erste Rückruf betrifft die SPAR Natur*pur Bio-Pinienkerne in der 40-Gramm-Packung. Laut Aushang besteht eine Verunreinigung mit Salmonellen.

Betroffen ist folgende Ware: Produkt: SPAR Natur*pur Bio-Pinienkerne, 40 Gramm

SPAR Natur*pur Bio-Pinienkerne, 40 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum: 01/2028

01/2028 Chargennummer: S2619540

S2619540 Angegebener Lieferant: Rizzi Group s.r.l., Italien

SPAR weist ausdrücklich darauf hin, dass das betroffene Produkt nicht mehr verzehrt werden soll. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Fieber verursachen. Besonders bei kleinen Kindern, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können Infektionen schwerer verlaufen.

Auch Kinderlöffel werden zurückgerufen

Der zweite Rückruf betrifft ein 3er-Pack wärmeempfindlicher Löffel der Marke Nuby. Als Grund wird die Migration von BPAF (Bisphenol AF) angegeben. Das bedeutet, dass der Stoff aus dem Material der Löffel freigesetzt werden kann. Die Löffel sind für die Fütterung von Kindern gedacht und reagieren auf Wärme. Aufgrund des Rückrufs sollen sie laut Aushang nicht mehr verwendet werden. Als verantwortliches Unternehmen wird New Valmar b.v.b.a. genannt.

Rückgabe auch ohne Kassabon möglich

Kunden, die eines der betroffenen Produkte gekauft haben, können es in einem SPAR-Markt, SPAR-Gourmet, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt zurückgeben. Der Kaufpreis wird laut den Rückruf-Aushängen auch ohne Kassabon erstattet. SPAR betont außerdem, dass ein Rückruf nicht automatisch bedeutet, dass die Abweichung vom Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde. Wer die genannten Produkte zu Hause hat, sollte die Pinienkerne nicht mehr essen und die Löffel nicht mehr verwenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert