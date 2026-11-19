Am Donnerstagvormittag kommt es beim Mobilfunkanbieter A1 in Österreich zu erheblichen Problemen. Die Zahl der Störungsmeldungen steigt - bis 10.51 Uhr sind bereits 4.555 Beschwerden eingegangen.

Beim Mobilfunkanbieter A1 kommt es am Donnerstagvormittag zu massiven Netzproblemen. Innerhalb kurzer Zeit gehen tausende Störungsmeldungen ein.

Beim Mobilfunkanbieter A1 kommt es am Donnerstagvormittag zu massiven Netzproblemen. Innerhalb kurzer Zeit gehen tausende Störungsmeldungen ein.

Am Donnerstag, dem 19. November 2026, kommt es beim österreichischen Mobilfunkanbieter A1 zu einer großflächigen Netzstörung. Gegen 10.40 Uhr werden erhebliche Probleme mit dem Mobilfunknetz bekannt. Innerhalb kurzer Zeit häufen sich die Beschwerden. Wer telefonieren oder Nachrichten verschicken möchte, muss mit Einschränkungen rechnen.

Tausende Meldungen

Wie stark die Zahl der Beschwerden ansteigt, zeigt ein Blick auf die Plattform „AlleStörungen“. Um 10.21 Uhr werden dort noch 25 Störungsmeldungen angezeigt. Nur 23 Minuten später, um 10.51 Uhr, sind es bereits 4.555 Meldungen. Zum Vergleich: Der angegebene Ausgangswert lag um 10.28 Uhr bei lediglich elf. Den Verlauf der Störungen kannst du auf AlleStörungen verfolgen.

WLAN als Alternative

Wer trotz der Netzstörung erreichbar bleiben möchte, kann auf WLAN-Anrufe zurückgreifen. Dafür ist eine funktionierende WLAN-Verbindung notwendig. Auf vielen Smartphones lässt sich die Funktion „WLAN-Anruf“ in den Verbindungseinstellungen aktivieren. Anschließend können Telefongespräche über das WLAN geführt werden, sofern das Gerät und der Mobilfunkanbieter die Funktion unterstützen. Die gewohnte Telefonnummer bleibt dabei erhalten.

Hilfe bei Notfällen

Eine weitere Möglichkeit bieten bestimmte moderne Smartphones, die eine Verbindung zu Satelliten herstellen können. Je nach Gerät lassen sich darüber Notrufe oder Nachrichten absetzen. Das kann hilfreich sein, wenn keine Mobilfunkverbindung verfügbar ist. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Smartphone diese Funktion unterstützt.