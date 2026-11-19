38,5 Stunden: Neue Arbeitszeitregelung für Eisenbahner fix
Einigung bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Eisenbahnen: Für rund 55.000 Beschäftigte wird die Wochenarbeitszeit ab September 2027 auf 38,5 Stunden vereinheitlicht.
Die Verhandlungen hatten es in sich: In der fünften Runde haben sich gestern, am 18. November, die Gewerkschaft vida und der Fachverband der Schienenbahnen auf einen Zweijahresabschluss für die rund 55.000 Beschäftigten in den 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen geeinigt. Vor allem für die Wochenarbeitszeit gibt es eine wichtige Änderung. Sie wird ab 1. September 2027 von 40 auf 38,5 Stunden angepasst.
Kein Wettbewerb mehr über Arbeitsbedingungen
Gerade die Angleichung der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 38,5 Stunden war eine zentrale Forderung der Gewerkschaft vida in den heurigen Kollektivvertragsverhandlungen. Bisher gab es für Eisenbahnunternehmen verschiedene Arbeitszeitregelungen. Mit der Einigung zur Vereinheitlichung wird verhindert, dass Unternehmen über längere Arbeitszeiten miteinander konkurrieren. „Wir haben seit Beginn der Verhandlungen klar gesagt: Die Arbeitszeitverkürzung kann erst nach einer dementsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit kommen, damit sie für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen ist“, betont Thomas Scheiber, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite im Fachverband Schienenbahnen. Für die Unternehmen sei dies ein Beitrag, den sie über zwei Jahre vertreten könnten.
Mehr Fairness
Bei den heurigen Verhandlungen ist uns ein wichtiger Erfolg für alle Eisenbahner:innen gelungen. Wir haben uns nicht nur für Verbesserungen in einzelnen Unternehmen eingesetzt, sondern für faire und einheitliche Bedingungen in der gesamten Branche. Künftig soll es keinen Unterschied mehr machen, bei welchem Eisenbahnunternehmen jemand beschäftigt ist. Gleiche Arbeitszeit, gleiche Spielregeln und mehr Fairness – das ist ein großer Erfolg für die Beschäftigten und die Bahnbranche insgesamt. Wenn man das gesamte Paket über die zweijährige Laufzeit betrachtet, bewegt sich das Ergebnis auch bei der finanziellen Abgeltung in etwa im Bereich der rollierenden Inflation. Gleichzeitig haben wir wesentliche Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen erreicht, die den Beschäftigten langfristig zugutekommen“, meint Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.
Zweijahresabschluss
Die Erhöhung für 2028 wird auf Basis der rollierenden Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 berechnet. Darüber hinaus richten die Sozialpartner Arbeitsgruppen ein, die sich unterjährig mit noch offenen Themen befassen.
Alle wichtigsten Punkte auf einen Blick
- Nebenbezüge: Erhöhung um 3,1 Prozent ab 1. Dezember 2026
- Einmalzahlung: 250 Euro im Dezember 2026 für Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche
- Arbeitszeit: Die Wochenarbeitszeit wird in allen Eisenbahnunternehmen nach einer Übergangszeit von neun Monaten auf 38,5 Stunden angeglichen, also ab 1. September 2027.
- Nachtdienstzulage: Der zuschlagsberechtigte Zeitraum wird für alle Eisenbahnunternehmen von 5 Uhr in der Früh auf 6 Uhr ausgeweitet.
- Lehrlinge: Die Regelungen bei Dienstverhinderungen werden an jene der übrigen Beschäftigten angeglichen.