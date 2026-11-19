Die Verhandlungen hatten es in sich: In der fünften Runde haben sich gestern, am 18. November, die Gewerkschaft vida und der Fachverband der Schienenbahnen auf einen Zweijahresabschluss für die rund 55.000 Beschäftigten in den 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen geeinigt. Vor allem für die Wochenarbeitszeit gibt es eine wichtige Änderung. Sie wird ab 1. September 2027 von 40 auf 38,5 Stunden angepasst.

Kein Wettbewerb mehr über Arbeitsbedingungen

Gerade die Angleichung der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 38,5 Stunden war eine zentrale Forderung der Gewerkschaft vida in den heurigen Kollektivvertragsverhandlungen. Bisher gab es für Eisenbahnunternehmen verschiedene Arbeitszeitregelungen. Mit der Einigung zur Vereinheitlichung wird verhindert, dass Unternehmen über längere Arbeitszeiten miteinander konkurrieren. „Wir haben seit Beginn der Verhandlungen klar gesagt: Die Arbeitszeitverkürzung kann erst nach einer dementsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit kommen, damit sie für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen ist“, betont Thomas Scheiber, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite im Fachverband Schienenbahnen. Für die Unternehmen sei dies ein Beitrag, den sie über zwei Jahre vertreten könnten.

Mehr Fairness

Bei den heurigen Verhandlungen ist uns ein wichtiger Erfolg für alle Eisenbahner:innen gelungen. Wir haben uns nicht nur für Verbesserungen in einzelnen Unternehmen eingesetzt, sondern für faire und einheitliche Bedingungen in der gesamten Branche. Künftig soll es keinen Unterschied mehr machen, bei welchem Eisenbahnunternehmen jemand beschäftigt ist. Gleiche Arbeitszeit, gleiche Spielregeln und mehr Fairness – das ist ein großer Erfolg für die Beschäftigten und die Bahnbranche insgesamt. Wenn man das gesamte Paket über die zweijährige Laufzeit betrachtet, bewegt sich das Ergebnis auch bei der finanziellen Abgeltung in etwa im Bereich der rollierenden Inflation. Gleichzeitig haben wir wesentliche Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen erreicht, die den Beschäftigten langfristig zugutekommen“, meint Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

Zweijahresabschluss

Die Erhöhung für 2028 wird auf Basis der rollierenden Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 berechnet. Darüber hinaus richten die Sozialpartner Arbeitsgruppen ein, die sich unterjährig mit noch offenen Themen befassen.