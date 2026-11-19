Shampoo, Windeln und künftig auch rezeptfreie Medikamente bei dm bestellen? Das ist der Plan der Drogeriekette. Doch aus dem angekündigten Start 2026 wird nichts, als neues Ziel nennt dm Ende 2028.

Schmerztabletten, Erkältungsmittel oder andere rezeptfreie Medikamente künftig einfach bei dm bestellen und dabei womöglich noch Geld sparen? Genau das hat die Drogeriemarktkette in Österreich vor.

Schmerztabletten, Erkältungsmittel oder andere rezeptfreie Medikamente künftig einfach bei dm bestellen und dabei womöglich noch Geld sparen? Genau das hat die Drogeriemarktkette in Österreich vor.

Schmerztabletten, Erkältungsmittel oder andere rezeptfreie Medikamente künftig einfach bei dm bestellen und dabei womöglich noch Geld sparen? Genau das hat die Drogeriemarktkette in Österreich vor. Bis zu 25 Prozent günstiger als in herkömmlichen Apotheken sollen bestimmte Medikamente nach den Vorstellungen des Unternehmens angeboten werden. Allerdings gibt es einen Haken: Wer auf das neue Angebot wartet, braucht noch einiges an Geduld. Die ursprünglich für 2026 geplante Online-Apotheke wird deutlich später starten als angekündigt.

dm verschiebt Start um mindestens zwei Jahre

Die Pläne für eine eigene Online-Apotheke sind keineswegs vom Tisch. Doch der Weg dorthin gestaltet sich schwieriger als erwartet. Beim Bilanzpressegespräch am Donnerstag, dem 19. November 2026, erklärte dm-Geschäftsführungsvorsitzender Harald Bauer, dass das Angebot „sicher nicht“ im Jahr 2027 starten werde. Geschäftsführer Thomas Köck nennt inzwischen Ende 2028 als grobes Ziel. Fix ist dieser Termin allerdings noch nicht. Hinter der Verzögerung stecken vor allem rechtliche Fragen und technische Herausforderungen. So muss geklärt werden, welche Arzneimittel überhaupt angeboten werden dürfen und wie sich die Bestellungen möglichst effizient abwickeln lassen. Besonders wichtig wäre dm dabei eine einfache Lösung für die Kundschaft: Im Idealfall sollen Medikamente und gewöhnliche Drogerieprodukte künftig gemeinsam bestellt und geliefert werden können.

©dm/Stefan Wascher

Medikamente sollen deutlich günstiger werden

Für Konsumenten könnte das neue Angebot vor allem beim Preis interessant werden. dm stellt in Aussicht, rezeptfreie Arzneimittel um etwa 20 bis 25 Prozent günstiger anzubieten als stationäre Apotheken. Ob diese Preisunterschiede tatsächlich erreicht werden, lässt sich derzeit noch nicht beurteilen. Ein konkretes Sortiment und endgültige Verkaufspreise stehen noch nicht fest. Das Unternehmen versucht bereits seit Jahren, rezeptfreie Arzneimittel auch direkt in österreichischen Drogeriemärkten verkaufen zu dürfen. Bisher scheiterte dieses Vorhaben jedoch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Deshalb setzt dm zunächst auf eine Online-Lösung. In Deutschland ist die Drogeriekette bereits einen Schritt weiter: Dort betreibt sie seit Dezember 2025 eine eigene Versandapotheke, die ihre Produkte aus Tschechien verschickt. Eine direkte Belieferung österreichischer Kunden über dieses Angebot ist laut Unternehmen aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Vorgaben allerdings nicht möglich.

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250.000 Kunden täglich: dm wächst kräftig

Während sich die Online-Apotheke verzögert, laufen die Geschäfte im österreichischen Drogeriehandel für dm ausgesprochen gut. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte das Unternehmen hierzulande einen Umsatz von rund 1,47 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Nachfrage stieg deutlich. Insgesamt wurden in Österreich rund 76,6 Millionen Einkäufe registriert, um 4,9 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Laut dm kaufen damit täglich rund 250.000 Menschen in den Filialen ein. Nicht nur die Zahl der Einkäufe nahm zu. Auch die Menge der verkauften Produkte stieg um acht Prozent auf insgesamt 407,4 Millionen Artikel. Besonders gefragt sind nach Unternehmensangaben derzeit Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung.

©dm Geschäftsführer Thomas Köck nennt inzwischen Ende 2028 als grobes Ziel.

Mehr Beschäftigte trotz weniger Filialen

Interessant ist auch die Entwicklung des Filialnetzes. Während dm wirtschaftlich wächst, ist die Zahl der österreichischen Standorte zurückgegangen. Aktuell betreibt das Unternehmen 374 Märkte, sieben weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Beschäftigtenzahl um 110 auf insgesamt 6.954 Mitarbeiter. Auch in die bestehenden Standorte und die Logistik wird weiter investiert. Rund 106 Millionen Euro flossen im vergangenen Geschäftsjahr in Österreich in neue Technik, modernisierte Märkte und die Verbesserung der Warenversorgung. Der größte Teil davon wurde für den Ausbau der Logistik aufgewendet, insbesondere für das neue Verteilzentrum in Kronstorf in Oberösterreich.