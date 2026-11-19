Über Jahre standen Philipp Hochmair und Jörg Schittkowski gemeinsam auf der Bühne. Nun ist der Musiker und Mitgründer der „Elektrohand Gottes“ mit 60 Jahren gestorben. Hochmair erinnert in einem Instagram-Beitrag an seinen Freund.

Sie haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, mit Musik experimentiert und große Theatertexte in außergewöhnliche Konzerterlebnisse verwandelt. Jetzt muss sich Schauspieler Philipp Hochmair von einem seiner engsten musikalischen Weggefährten verabschieden. Jörg Schittkowski, Gründungsmitglied der Band „Die Elektrohand Gottes“, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Mit persönlichen Worten und Erinnerungen an gemeinsame Auftritte nimmt der österreichische „Jedermann“-Darsteller nun öffentlich Abschied.

„Du bist und bleibst unersetzlich“

Wie viel ihm die Freundschaft bedeutete, zeigt Hochmair in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Darin bezeichnet er Schittkowski liebevoll als seinen „Band-Bruder“ und erinnert an die gemeinsame Zeit. „Du bist und bleibst unersetzlich“, schreibt der Schauspieler. Zu seinem Abschied veröffentlicht Hochmair mehrere Fotos und Videos, die die beiden bei Auftritten in den vergangenen Jahren zeigen. In seiner Nachricht würdigt er besonders die musikalische Eigenständigkeit seines Freundes und dessen Einfluss auf die gemeinsame Band. Schittkowski habe mit seiner besonderen Art die Musikgruppe entscheidend geprägt und bei Konzerten unzähligen Menschen besondere Momente beschert.

Von der Berliner Punk-Szene auf die große Theaterbühnen

Jörg Schittkowski war weit mehr als der musikalische Begleiter eines bekannten Schauspielers. Seine Karriere begann bereits in den 1980er-Jahren in der Berliner Underground-Szene. Damals gründete er die Art-Punkband „Kein Mitleid“ mit. Später beschäftigte er sich zunehmend mit elektronischer Musik und experimentellen Klangwelten. Unter anderem war er an Projekten wie „Automatic Noir“ beteiligt. Der deutsche Musiker arbeitete auch für Theaterproduktionen und entwickelte ungewöhnliche Klangkonzepte. Dabei kamen neben Synthesizern auch Instrumente wie das Theremin zum Einsatz, dessen Töne ohne direkte Berührung erzeugt werden. Seine Vielseitigkeit führte ihn schließlich mit Philipp Hochmair zusammen.

Ein wichtiger Teil von „Jedermann Reloaded“

Gemeinsam mit Hochmair und dem Gitarristen Tobias Herzz Hallbauer gründete Schittkowski 2013 die Band „Die Elektrohand Gottes“. Das Ensemble wurde vor allem durch „Jedermann Reloaded“ bekannt. In dieser Neuinterpretation von Hugo von Hofmannsthals berühmtem Stück schlüpft Hochmair selbst in sämtliche Rollen. Begleitet wird er dabei von Gitarren, elektronischen Klängen und experimentellen Soundeffekten. Schittkowski war für einen wesentlichen Teil dieser Klangwelt verantwortlich. Mit Synthesizern, elektronischen Instrumenten und ungewöhnlichen Geräuschen verlieh er den Aufführungen ihren besonderen Charakter. Auch bei weiteren Bühnenprojekten wie dem „Schiller-Balladen-Rave“ arbeitete er mit Hochmair zusammen. Die Auftritte führten die Musiker auf zahlreiche Bühnen im deutschsprachigen Raum.

Auch die Musikszene nimmt Abschied

Nicht nur Philipp Hochmair trauert um den 60-Jährigen. Auch frühere musikalische Weggefährten erinnern in sozialen Netzwerken an Schittkowski. Die Band „Freunde der italienischen Oper“ verabschiedete sich mit einem gemeinsamen Erinnerungsfoto und den Worten: „Sit tibi terra levis, wir sehen uns!“ Die lateinischen Worte bedeuten sinngemäß: Möge dir die Erde leicht sein.