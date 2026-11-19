Endlich weniger Bürokratie: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verbessert mit dem geplanten Abgabenänderungsgesetz einiges. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger freut sich: „Es kommt endlich Bewegung in die Entbürokratisierung des Steuerrechts. Im geplanten Gesetz sind Maßnahmen enthalten, die die Betriebe entlasten, mehr Rechtssicherheit schaffen und unnötigen Verwaltungsaufwand reduzieren. Das ist ein wichtiger Schritt, dem weitere folgen sollten. Den Entlastungsweg gilt es konsequent weiterzugehen.“

Erleichterungen für Betriebsübergaben

In Zukunft sollen auch Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben erleichtert werden. Um steuerliche Begünstigungen zu erhalten, ist es nicht mehr notwendig als Unternehmer die Erwerbstätigkeit vollständig zu unterlassen. Dies soll auch den Übergang in eine neue Lebensphase erleichtern. Zusätzlich soll die steuerfreie Schmutzzulage verbessert werden, indem die Steuerfreiheit nicht mehr an die Kostentragung der Beseitigung der Verschmutzung gebunden sein. Weitere Änderungen betreffen unter anderem die Safe-Harbour Regelungen im Mindestbesteuerungsgesetz, die erweitert werden sollen. Grundsätzlich steht die WKÖ allerdings für ein Aussetzen der Mindeststeuerrichtlinie.