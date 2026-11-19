Regen, kräftiger Wind und immer mehr Schnee: Österreich steht ein wechselhaftes Wochenende bevor. Eine Kaltfront sorgt für sinkende Temperaturen und bringt den Winter ein Stück näher. Doch nicht überall wird es ungemütlich.

Der Winter macht sich langsam bemerkbar: Während es am Donnerstagabend, dem 19. November, in weiten Teilen Österreichs noch trocken bleibt, kündigt sich bereits die nächste Wetteränderung an. Vor allem entlang der Alpennordseite ziehen in den kommenden Stunden immer wieder Regen- und Schneeschauer durch. In der Nacht auf Samstag folgt schließlich eine Kaltfront, die für einen weiteren Temperaturrückgang sorgt. Das zeigen die aktuellen Prognosen von Skywarn Austria, GeoSphere Austria und der Unwetterzentrale Österreich.

Freitag: Schnee, Regen und kräftiger Wind

Bereits in der Nacht auf Freitag, den 20. November, ziehen von Vorarlberg bis ins Mostviertel weitere Schauer durch. Schnee fällt dabei meist oberhalb von 1.100 bis 1.500 Metern. Im Osten und Süden bleibt es hingegen überwiegend trocken. Auch am Freitag selbst ist vor allem nördlich der Alpen mit unbeständigem Wetter zu rechnen. „Ein rasches Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen steht auf dem Programm, dazu gehen einige Regenschauer nieder“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Vereinzelt können sogar Gewitter dabei sein. Die Unwetterzentrale rechnet besonders von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich mit weiteren Schauern. Im Oberen Mühlviertel könnte die Schneefallgrenze vorübergehend sogar auf rund 1.000 Meter sinken. Dazu weht nördlich der Alpen lebhafter bis kräftiger Westwind. Freundlicher bleibt es im Süden und Südosten. Von Osttirol über Kärnten bis ins Südburgenland sind längere sonnige Phasen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen je nach Wetterdienst und Region bei etwa 5 bis 16 Grad.

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Kaltfront lässt Schneefallgrenze sinken

In der Nacht auf Samstag, den 21. November, wird es dann zunehmend winterlich. „In der Nacht auf Samstag bringt eine Kaltfront an der Alpennordseite verbreitet Niederschläge“, berichtet Skywarn Austria. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 900 bis 1.400 Meter. Am Samstagvormittag regnet und schneit es entlang der Nordalpen zunächst noch verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt dann zwischen 800 und 1.300 Metern. Besonders hartnäckig können sich die Niederschläge von Vorarlberg bis ins Salzkammergut und in die westliche Obersteiermark halten. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter vielerorts. Die trockenen Abschnitte nehmen zu und zwischendurch zeigt sich wieder die Sonne. Im Süden stehen die Chancen auf freundliches Wetter besonders gut. Allerdings wird es spürbar kühler: Skywarn Austria erwartet am Samstag nur noch Höchstwerte zwischen 2 und 13 Grad. Am wärmsten bleibt es voraussichtlich im Südosten.

Sonntag: Schnee teilweise schon ab 600 Metern

Auch am Sonntag, dem 22. November, ist noch keine dauerhafte Wetterberuhigung in Sicht. Im Westen und Süden beginnt der Tag mit Wolken und örtlichen Nebelfeldern. Im Norden und Osten kann es zunächst noch sonnig sein. Im Tagesverlauf breiten sich laut Skywarn Austria von Westen und Süden her neue Niederschläge aus. Dabei könnte Schnee stellenweise bereits ab 600 Metern fallen. Je nach Region liegt die Schneefallgrenze zwischen 600 und 1.300 Metern. Im Norden und Osten ziehen ebenfalls dichtere Wolken auf, dort bleibt es aber voraussichtlich noch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen nur noch 1 bis 8 Grad.

Große Wetterunterschiede in Österreich

Damit zeigt sich am Wochenende ein deutlicher Unterschied zwischen Nord und Süd. Während die Alpennordseite wiederholt mit Regen, Schnee und Wind rechnen muss, profitieren Kärnten und andere südliche Regionen zeitweise von freundlicherem Wetter. Wer am Wochenende einen Ausflug in höhere Lagen plant, sollte die Entwicklung besonders aufmerksam verfolgen. Denn mit der sinkenden Schneefallgrenze können sich die Bedingungen in den Bergen rasch winterlich gestalten.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 21:40 Uhr aktualisiert