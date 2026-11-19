Österreich erwartet am Freitag, dem 20. November, einen wechselhaften Wettertag. Während im Norden Regenschauer und kräftiger Wind dominieren, darf sich der Süden über mehr Sonnenschein freuen.

Am Freitag ziehen von Westen immer wieder dichte Wolken über Österreich. Besonders nördlich des Alpenhauptkamms und im Norden gehen Regenschauer nieder. Vereinzelt können auch Gewitter dabei sein. Schnee fällt oberhalb von etwa 1.200 bis 1.400 Metern.

Im Süden zeigt sich öfter die Sonne

Deutlich freundlicher bleibt es im Süden und Südosten. Dort ist es überwiegend trocken und die Sonne zeigt sich am häufigsten. Im Norden, Nordosten und auf den Bergen weht hingegen lebhafter bis starker Westwind. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 4 und plus 10 Grad. Am Nachmittag werden 8 bis 15 Grad erreicht, wobei es im Osten am wärmsten wird.