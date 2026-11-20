Ein internationaler Samenspender-Skandal sorgt auch in Österreich für Aufsehen. Mehrere Kinder könnten durch vererbte Genveränderungen schwer erkranken. Besonders erschreckend: Manche Spender haben europaweit Hunderte Kinder gezeugt. Gleichzeitig fehlen in Österreich zentrale Kontrollmöglichkeiten. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) eine neue Warnung.

Zwillinge betroffen: Ein Kind schwer erkrankt

Besonders tragisch ist der Fall einer Familie, die mithilfe einer Samenspende Zwillinge bekommen hat. Bei einem der Kinder wurde inzwischen eine genetisch bedingte Herzrhythmusstörung festgestellt. Im schlimmsten Fall kann eine solche Erkrankung zu einem plötzlichen Herzstillstand führen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, beschäftigt der internationale Skandal mittlerweile auch die österreichischen Gesundheitsbehörden. Dabei geht es nicht nur um einzelne Krankheitsfälle, sondern auch um die Frage, wie viele Kinder durch denselben Spender gezeugt wurden und ob betroffene Familien rechtzeitig informiert werden.

Ein Samenspender zeugte mindestens 197 Kinder

Ein besonders aufsehenerregender Fall wurde bereits im Dezember 2025 durch eine internationale Recherche bekannt. Ein dänischer Samenspender mit der Kennnummer 7069, auch „Kjeld“ genannt, zeugte europaweit mindestens 197 Kinder. Der Mann trug unwissentlich eine Veränderung des sogenannten TP53-Gens in sich. Diese kann das Li-Fraumeni-Syndrom auslösen, das mit einem stark erhöhten Krebsrisiko verbunden ist. Einige der gezeugten Kinder sind bereits erkrankt. Die Spenden wurden in 14 Ländern verkauft. Nach Angaben der betroffenen Samenbank allerdings nicht in Österreich. Dennoch zeigt der Fall, welche Folgen fehlende internationale Kontrollen haben können.

Österreichische Behörde warnt vor weiterem Spender

Auch in Österreich gibt es aktuelle Warnungen. Am 13. November 2026 veröffentlichte das BASG eine Sicherheitsinformation zum Spender 8306 mit dem Namen „Bernt“ der European Sperm Bank. Bei ihm wurde die sogenannte Z-Variante im SERPINA1-Gen festgestellt. Der Mann ist laut Behörde ein gesunder Träger dieser genetischen Veränderung, die mit einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zusammenhängt. Die Spenden wurden gesperrt. Eine Ausnahme besteht für die Verwendung zur Zeugung von Geschwisterkindern. Die Angaben gehen aus einer offiziellen Sicherheitsinformation des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hervor. Über den Fall des Samenspenders mit mindestens 197 Kindern berichtete bereits der ORF im Dezember 2025.

Bereits 94 Warnungen seit 2017

Das Ausmaß der Problematik zeigt sich auch an einer weiteren Zahl: Seit 2017 wurden in Österreich 94 Warnungen zu gesperrten Samenspendern veröffentlicht. Das Problem: Die Behörden können nicht zentral nachvollziehen, ob der Samen der jeweiligen Spender tatsächlich verwendet wurde und ob sämtliche betroffenen Familien informiert worden sind. In Österreich dürfen die Samenspenden eines Mannes für die Fortpflanzung mit höchstens drei verschiedenen Frauen verwendet werden. Eine europaweit einheitliche Obergrenze gibt es jedoch nicht.

Zentrales Register soll mehr Sicherheit bringen

Die fehlende Kontrolle könnte sich künftig ändern. Das Gesundheitsministerium plant ein zentrales Register für Samen- und Eizellenspenden. Bis Mitte 2027 sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Damit soll besser nachvollziehbar werden, wie viele Kinder durch einen bestimmten Spender gezeugt wurden. Auch die Verständigung betroffener Familien könnte dadurch erleichtert werden. Wer selbst ein Kind mithilfe einer Samenspende bekommen hat und Fragen zum Spender hat, sollte sich an die betreuende Kinderwunschklinik wenden. Bei Fragen zur aktuellen Sicherheitswarnung ist das BASG unter gewebevigilanz@basg.gv.at erreichbar.