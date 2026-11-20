TikTok gehört für Millionen Menschen zum Alltag. Ob lustige Videos, neue Trends oder aktuelle Nachrichten – die Plattform ist kaum noch wegzudenken. Doch jetzt könnte sich hinter den Kulissen einiges verändern. Österreich und Deutschland haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um TikTok in Europa künftig unter europäische Kontrolle zu bringen. Dabei geht es nicht nur um einen möglichen Eigentümerwechsel, sondern auch um Nutzerdaten und die Frage, wer bestimmt, welche Videos auf unseren Handys landen.

200 Millionen Menschen nutzen TikTok in Europa

Die Zahlen zeigen, wie groß der Einfluss der Plattform mittlerweile ist: Rund 200 Millionen Menschen in Europa nutzen TikTok monatlich. In Österreich und Deutschland ist es laut den beiden Regierungen etwa ein Drittel der Bevölkerung. Österreichs Digitalstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer haben deshalb am 18. November 2026 eine gemeinsame Initiative vorgestellt. Ihr Ziel: TikToks europäisches Geschäft soll künftig unter europäische Kontrolle kommen. Dazu sollen nicht nur mögliche neue Eigentümer gehören. Auch die wichtige technische Infrastruktur der Plattform soll nach den Vorstellungen der beiden Politiker in europäische Verantwortung übergehen.

Aber wie soll man TikTok überhaupt übernehmen?

Das klingt kompliziert, lässt sich aber ganz einfach erklären: TikTok gehört derzeit zum chinesischen Unternehmen ByteDance. Österreich und Deutschland wollen nun eine Lösung vorantreiben, bei der das europäische Geschäft künftig europäischen Eigentümern gehören könnte. Stell dir vor: Eine internationale Firma hat Geschäfte auf der ganzen Welt. Eines Tages verkauft sie ihre europäischen Geschäfte an einen anderen Eigentümer. Für die Kunden muss sich dadurch zunächst nicht viel verändern. Hinter den Kulissen entscheidet aber jemand anderes über das Unternehmen. So ähnlich könnte es auch bei TikTok funktionieren. Die App würde nicht automatisch verschwinden. Stattdessen könnte sich ändern, wer für das europäische Geschäft verantwortlich ist. Wichtig: Österreich will TikTok nicht selbst kaufen. Es gibt bisher weder einen feststehenden Käufer noch einen beschlossenen Verkauf. Wie eine solche Lösung umgesetzt werden könnte, ist noch offen.

Warum wollen Österreich und Deutschland das?

Den beiden Politikern geht es vor allem um die Kontrolle über persönliche Daten und die Inhalte, die Menschen täglich sehen. Denn TikTok entscheidet mithilfe sogenannter Algorithmen, welche Videos auf der „Für dich“-Seite erscheinen. Einfach erklärt: Wenn du dir beispielsweise mehrere Katzenvideos ansiehst, erkennt TikTok dein Interesse und zeigt dir wahrscheinlich noch mehr davon. Der Algorithmus entscheidet also mit, welche Inhalte du zu sehen bekommst. Diese Technik beeinflusst nicht nur Unterhaltung und Trends, sondern auch, welche Nachrichten und politischen Inhalte besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Pröll und Weimer befürchten, dass Europa dadurch zu stark von Unternehmen außerhalb der Europäischen Union abhängig ist.

Sorge um Daten und Einfluss aus China

In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 18. November 2026 verweisen die beiden Regierungsvertreter auf Datenschutzprobleme und laufende europäische Verfahren gegen TikTok. Dabei geht es unter anderem um Datenübermittlungen nach China sowie um mögliche Verstöße gegen den europäischen Digital Services Act. Untersucht werden dabei Fragen rund um Wahlen, den Schutz von Jugendlichen und die Gestaltung der Plattform. Pröll und Weimer sehen außerdem Risiken durch mögliche Zugriffe des chinesischen Staates auf europäische Nutzerdaten. Sie argumentieren, dass Europa deshalb stärker selbst kontrollieren sollte, wie TikTok betrieben wird. Ihr Ziel ist eine europäische Eigentümerstruktur, die auch mehr Kontrolle über Daten und Algorithmen ermöglichen soll.

Was bedeutet das jetzt für TikTok-Nutzer?

Vorerst ändert sich nichts. TikTok bleibt weiterhin nutzbar. Die Initiative bedeutet weder, dass die App verboten wird, noch, dass bereits ein Verkauf beschlossen wurde. Sollte es irgendwann tatsächlich zu einer europäischen Übernahme kommen, könnte sich verändern, wer das Unternehmen in Europa kontrolliert und wer für die technische Infrastruktur verantwortlich ist. Ob Nutzer davon im Alltag etwas bemerken würden, lässt sich derzeit nicht sagen.

Können Österreich und Deutschland das allein entscheiden?

Nein. Die beiden Länder können den Vorschlag zwar vorantreiben, aber nicht einfach bestimmen, dass ByteDance sein europäisches Geschäft verkaufen muss. Deshalb wollen Pröll und Weimer weitere europäische Staaten für ihre Initiative gewinnen. In ihrer gemeinsamen Erklärung laden sie ausdrücklich alle europäischen Länder ein, sich anzuschließen. Wie eine mögliche Übernahme rechtlich und wirtschaftlich funktionieren könnte, wer dafür infrage käme und wann konkrete Schritte folgen könnten, ist bislang offen.