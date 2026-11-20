Die geplante Reform der Sozialhilfe sorgt in Österreich weiterhin für Diskussionen. Während mehrere Bundesländer vor zusätzlichen Kosten und mehr Bürokratie warnen, verteidigt AMS-Chef Johannes Kopf die Pläne der Bundesregierung. Im Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag, dem 19. November 2026, sprach er über die finanziellen Folgen, neue Anforderungen an Sozialhilfe-Bezieher und Probleme im bisherigen System. Dabei räumte er ein, dass in der Vergangenheit teilweise zu lange und möglicherweise auch zu viel Geld ausbezahlt worden sei.

„Wir haben da und dort Leuten zu lange Geld gezahlt“

Besonders deutlich äußerte sich Kopf zu den bisherigen Schwächen der Sozialhilfe. Im System habe es sogenannte „Inaktivitätsfallen“ gegeben. Damit sind Situationen gemeint, in denen sich die Aufnahme einer Arbeit finanziell kaum lohnt, weil dadurch Sozialleistungen wegfallen. „Wir haben da und dort Leuten zu lange vielleicht auch zu viel Geld gezahlt“, erklärte der AMS-Chef. Gleichzeitig betonte er, dass die meisten Menschen seiner Einschätzung nach grundsätzlich arbeiten wollen. Allerdings seien manche nicht bereit, eine Beschäftigung zu den angebotenen Bedingungen anzunehmen. Künftig sollen Menschen, die sich um Arbeit bemühen, schneller und gezielter unterstützt werden.

Volle Sozialhilfe nur unter bestimmten Bedingungen?

Ein zentraler Bestandteil der geplanten Reform sind stärkere Anreize zur Arbeitsaufnahme. Nach den derzeitigen Plänen soll die volle Sozialhilfe grundsätzlich daran geknüpft werden, dass Betroffene erforderliche Sprachkurse absolvieren und nachweisen, dass sie sich um eine Integration in den Arbeitsmarkt bemühen. Kopf unterstützt diesen Ansatz. Ein Staat, der Menschen finanziell stark unterstütze, könne seiner Ansicht nach auch Anforderungen stellen. Wie diese Bemühungen konkret nachgewiesen werden müssen und welche Ausnahmen gelten, hängt allerdings von der endgültigen gesetzlichen Ausgestaltung ab. Die Reform ist noch nicht beschlossen.

Reform könnte zunächst mehr Geld kosten

Obwohl die Bundesregierung langfristig Einsparungen erwartet, befürchten mehrere Bundesländer zunächst höhere Ausgaben. Für Kopf ist das kein Widerspruch. Wie der ORF unter Berufung auf das Ö1-„Morgenjournal“ berichtet, vergleicht der AMS-Chef die Situation mit der Dämmung eines Hauses: Zunächst müsse Geld investiert werden, später würden die Heizkosten sinken. Ähnlich sei es bei der Sozialhilfe. Die Umstellung werde vor allem durch neue Verwaltungsabläufe und notwendige Programmierungen zusätzliche Kosten verursachen. Langfristig könnten die Länder seiner Einschätzung nach aber Geld sparen.

Kritik aus den Bundesländern

Nicht alle sind von den Reformplänen überzeugt. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte zuletzt gefordert, die Umsetzung vorerst zu stoppen und offene Fragen zu klären. Kopf hält eine solche „Pausetaste“ nicht für notwendig. Er räumt allerdings ein, dass noch Abstimmungen mit den Bundesländern und dem Österreichischen Integrationsfonds erforderlich sind. Besonders die neuen Kontrollpflichten und die Berechnung verschiedener Zuschläge könnten kompliziert werden. Auch Sozialorganisationen haben vor möglichen Leistungskürzungen gewarnt. Mehrere Länder kritisieren zudem den zusätzlichen Verwaltungsaufwand und befürchten steigende Kosten.

Wann soll die neue Sozialhilfe kommen?

Nach dem bisherigen Zeitplan soll das neue Sozialhilfe-Grundsatzgesetz mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Der Beschluss im Nationalrat ist für Dezember 2026 vorgesehen. Anschließend müssten die Bundesländer die neuen Vorgaben in ihren jeweiligen Landesgesetzen umsetzen. Dafür ist nach den bisherigen Plänen eine Frist von neun Monaten vorgesehen. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist angesichts der offenen Fragen noch unklar. Für Menschen, die derzeit Sozialhilfe beziehen, bedeutet die politische Diskussion jedenfalls nicht, dass sich ihre Leistungen bereits jetzt automatisch ändern.