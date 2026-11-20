Beim geplanten Zukunftsdepot für Kinder in Österreich gibt es wichtige Neuerungen. Die Bundesregierung hat sich nach der Begutachtung auf mehrere Änderungen geeinigt. Besonders interessant für Familien: Künftig sollen nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Paten und andere nahestehende Personen Geld für die Zukunft eines Kindes einzahlen können. Das gaben Familienministerin Claudia Bauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl am Donnerstag, dem 19. November 2026, bekannt.

Auch Oma und Opa dürfen künftig einzahlen

Bisher war vorgesehen, dass ausschließlich die gesetzlichen Vertreter Geld in das Zukunftsdepot einzahlen dürfen. Das soll sich nun ändern: Insgesamt fünf von den Eltern bestimmte Personen sollen künftig direkt Geld einzahlen können. Dazu zählen beispielsweise Mutter, Vater, Großeltern oder Paten. Wer einzahlen darf, entscheiden die Eltern selbst. Die entsprechenden Konten werden bei der Bank hinterlegt und können später geändert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand monatlich zehn oder 20 Euro beisteuert oder einmalig Geld zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zum Zeugnis schenkt. Wichtig ist allerdings: Insgesamt dürfen pro Kind höchstens 5.000 Euro jährlich eingezahlt werden. Die Grenze gilt für alle Einzahlungen zusammen und nicht für jede Person einzeln.

Wer bekommt die 500 Euro vom Staat?

Das Zukunftsdepot soll ab dem 1. Juli 2027 für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren eröffnet werden können. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied beim staatlichen Startguthaben: Die 500 Euro sind ausschließlich für Kinder vorgesehen, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden. Für ältere Kinder soll zwar ebenfalls ein steuerlich begünstigtes Depot möglich sein, sie erhalten nach den derzeitigen Plänen aber kein staatliches Startguthaben. Das angesparte Geld gehört von Anfang an dem Kind. Wertsteigerungen sollen bis zum 18. Geburtstag von der Kapitalertragsteuer befreit sein.

Geld in Ausnahmefällen schon früher verfügbar

Eine weitere Neuerung betrifft die Auszahlung. Grundsätzlich soll das angesparte Geld bis zum 18. Geburtstag des Kindes im Zukunftsdepot bleiben. In zwei besonderen Härtefällen soll es künftig aber Ausnahmen geben: wenn das Kind eine schwere Behinderung hat oder ein Elternteil verstirbt. Dann soll das Geld bereits vor dem 18. Geburtstag steuerfrei entnommen werden können. Eine gerichtliche Genehmigung soll dafür nicht notwendig sein. Der entsprechende Nachweis soll direkt bei der teilnehmenden Bank erfolgen.

Neue Möglichkeit zum Geldanlegen geplant

Neben einem Depot bei einer teilnehmenden Bank oder einem Depotanbieter und dem Bundesschatz-Zukunftskonto soll es künftig auch eine dritte Möglichkeit geben: die sogenannte Zukunftsversicherung. Dabei handelt es sich um eine fondsgebundene Lebensversicherung, für die eine reduzierte Versicherungssteuer von zwei statt vier Prozent vorgesehen ist. Welche Anlageform gewählt wird, entscheiden die Eltern beziehungsweise gesetzlichen Vertreter. Laut Bundeskanzleramt soll die Konto- und Depotführung kostenlos sein. Die laufenden Fondskosten sollen auf maximal ein Prozent pro Jahr begrenzt werden. Wie sich das Geld entwickelt, hängt allerdings von der gewählten Anlage und deren Wertentwicklung ab.

Aus 500 Euro könnten deutlich mehr werden

Die Bundesregierung verweist auf die Möglichkeit, über viele Jahre Vermögen aufzubauen. Bei entsprechender Wertentwicklung könnten aus den staatlichen 500 Euro bis zum 18. Geburtstag rund 1.600 Euro werden. Wer zusätzlich monatlich 20 Euro einzahlt, könnte laut einer Beispielrechnung auf rund 10.000 Euro kommen. Bei 50 Euro monatlich wären es rund 22.000 Euro. Diese Beträge sind allerdings nicht garantiert. Gerade bei Anlagen am Kapitalmarkt sind Wertschwankungen und Verluste möglich. Ab dem 18. Geburtstag sollen die jungen Erwachsenen selbst entscheiden können, ob sie das angesparte Geld beispielsweise für den Führerschein, eine Ausbildung oder die erste eigene Wohnung verwenden oder weiter investieren.

Wann startet das Zukunftsdepot?

Nach dem aktuellen Zeitplan soll die Regierungsvorlage im Dezember 2026 ins Parlament eingebracht und das Gesetzespaket im Jänner 2027 beschlossen werden. Ab dem 1. Juli 2027 sollen die ersten Zukunftsdepots und Zukunftsversicherungen angeboten werden können. Das staatliche Startguthaben soll bereits für Kinder gelten, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden. Wichtig: Das Zukunftsdepot ist derzeit noch nicht gesetzlich beschlossen. Die angekündigten Regelungen können sich im parlamentarischen Verfahren daher noch ändern.