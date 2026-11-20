Weihnachten oder Silvester auf der Skipiste? Eine neue Auswertung zeigt enorme Preisunterschiede. In einem österreichischen Skiort kostet die Silvesterwoche für zwei Personen rund 1.535 Euro mehr.

Ein Skiurlaub über die Feiertage kann ordentlich ins Geld gehen. Doch macht es einen Unterschied, ob man zu Weihnachten oder über Silvester verreist? Eine neue Untersuchung der Reiseplattform Destination Finder zeigt: In den meisten untersuchten Skiorten ist die Silvesterwoche deutlich teurer. Auch in Österreich gibt es teilweise enorme Preisunterschiede. Besonders auffällig ist Sölden in Tirol: Dort müssen zwei Erwachsene laut Berechnung für eine Woche über Silvester rund 1.535 Euro mehr einplanen als für die Weihnachtswoche.

Silvesterurlaub in 57 von 63 Skiorten teurer

Für den „Ski Holiday Cost Index 2026/27“ wurden 63 Skiorte in 25 Ländern untersucht, darunter acht österreichische Destinationen. Das Ergebnis: In 57 der 63 Skiorte fällt das geschätzte Urlaubsbudget über Silvester höher aus als zu Weihnachten. Der mittlere Preisaufschlag beträgt international 16,1 Prozent. In Österreich liegt der entsprechende Wert bei lediglich rund vier Prozent. Allerdings ist ein Skiurlaub hierzulande bereits zu Weihnachten vergleichsweise teuer: Für die acht untersuchten österreichischen Orte ergibt sich ein mittleres Wochenbudget von 3.806 Euro. Über alle 63 Destinationen hinweg sind es hingegen rund 3.053 Euro.

In Sölden wird es besonders teuer

Wie groß die Unterschiede innerhalb Österreichs ausfallen können, zeigt der Vergleich einzelner Skiorte. In Sölden steigt das geschätzte Budget für zwei Erwachsene von 3.862 Euro in der Weihnachtswoche auf 5.397 Euro über Silvester. Das entspricht einem Aufschlag von 1.535 Euro beziehungsweise knapp 40 Prozent. Deutlich geringer fällt der Unterschied in Mayrhofen aus: Dort kostet die untersuchte Weihnachtswoche 2.790 Euro, die Silvesterwoche 2.902 Euro. Das sind lediglich 112 Euro mehr. In Kitzbühel bleibt das errechnete Budget mit 4.122 Euro in beiden Wochen gleich. In Ischgl fällt die Silvesterwoche im Vergleich sogar um 191 Euro günstiger aus.

Diese Skiorte wurden in Österreich verglichen Die Untersuchung umfasst acht österreichische Skidestinationen. Die folgende Übersicht zeigt die geschätzten Gesamtkosten für jeweils zwei Erwachsene und sieben Nächte: Skiort Weihnachten Silvester Mayrhofen 2.790 € 2.902 € Zell am See 3.180 € 3.870 € Westendorf 3.471 € 3.591 € Saalbach-Hinterglemm 3.749 € 3.917 € Sölden 3.862 € 5.397 € Kitzbühel 4.122 € 4.122 € Ischgl 4.200 € 4.009 € St. Anton 4.320 € 4.600 €

Was ist im Preis enthalten?

Die Berechnungen beziehen sich auf zwei Erwachsene, die sieben Nächte am jeweiligen Urlaubsort verbringen. Berücksichtigt wurden Unterkunft, sechs Skitage mit Liftkarten und Leihausrüstung sowie Verpflegung und ausgewählte Getränke. Die Anreise ist nicht enthalten. Verglichen wurden die Zeiträume vom 19. bis 26. Dezember 2026 sowie vom 26. Dezember 2026 bis zum 2. Jänner 2027. Die Preise wurden zwischen dem 5. und 12. November erhoben. Die vollständigen Ergebnisse sind in der Studie von Destination Finder abrufbar.

Preise sind keine fixen Urlaubsangebote

Wichtig ist allerdings: Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um geschätzte Urlaubsbudgets und nicht um verbindlich buchbare Pauschalangebote. Teilweise wurden für die beiden Wochen unterschiedliche Unterkünfte oder Zimmerangebote herangezogen. Auch ältere beziehungsweise geschätzte Einzelpreise flossen dort ein, wo aktuelle Angaben fehlten. Die tatsächlichen Kosten können daher je nach Buchungszeitpunkt, Unterkunft und persönlichen Vorlieben abweichen. Wer über die Feiertage Skiurlaub machen möchte, sollte deshalb nicht nur die Reiseziele, sondern auch die beiden Ferienwochen miteinander vergleichen.