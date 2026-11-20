Ein 23-Jähriger soll als Mitglied einer Betrügerbande mehrere Menschen um ihr Vermögen gebracht haben. Bei einer Hausdurchsuchung stellten Ermittler Gold, Bargeld, Kokain und Munition sicher.

Ein 23-Jähriger wurde in Wien wegen des Verdachts auf Betrug durch falsche Polizisten festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei unter anderem Gold, Bargeld und Kokain sicher.

Ein 23-Jähriger wurde in Wien wegen des Verdachts auf Betrug durch falsche Polizisten festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei unter anderem Gold, Bargeld und Kokain sicher.

Ein 23-jähriger Österreicher ist am Mittwoch, dem 18. November 2026, in Wien festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, als sogenannter „Abholer“ für eine kriminelle Vereinigung tätig gewesen zu sein, die mit der Masche der „falschen Polizisten“ Menschen um ihr Vermögen bringt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung machten die Ermittler einen umfangreichen Fund: Neben Bargeld und Gold wurden auch Kokain und Munition sichergestellt.

Festnahme im 23. Wiener Gemeindebezirk

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich nahmen den 23-Jährigen gegen 15.25 Uhr in Wien-Liesing fest. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Der Verdächtige stammt aus dem fünften Wiener Gemeindebezirk und soll zwischen Juli und Oktober 2026 an mehreren Betrugshandlungen beteiligt gewesen sein. Konkret werfen ihm die Ermittler zwei vollendete und einen versuchten Betrug in den niederösterreichischen Bezirken Mödling und Korneuburg vor. Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Goldbarren, Kokain und Munition sichergestellt

Bei der Durchsuchung seiner Wohnadresse stießen die Ermittler auf zahlreiche Wertgegenstände und verbotene Gegenstände. Sichergestellt wurden 5.900 Euro Bargeld, 27 Goldmünzen und zwei Goldbarren, die mutmaßlich aus den Betrugshandlungen stammen. Außerdem fanden die Beamten rund 40 Gramm Kokain sowie drei Stück Munition, darunter zwei Patronen für Faustfeuerwaffen und eine Patrone im Kaliber .22. Woher die sichergestellten Gegenstände stammen und ob sie mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Beschuldigter verweigert die Aussage

Bei seiner Einvernahme machte der 23-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen sind damit allerdings noch nicht abgeschlossen: Das Landeskriminalamt Niederösterreich versucht weiterhin, mögliche Mittäter auszuforschen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

So funktioniert die Masche der falschen Polizisten

Die Täter kontaktieren ihre Opfer meist telefonisch und geben sich als Polizeibeamte aus. Besonders häufig werden ältere Menschen ins Visier genommen. Dabei behaupten die Betrüger beispielsweise, dass eine Einbrecherbande in der Umgebung unterwegs sei und das Vermögen der Angerufenen in Gefahr wäre. Um Geld und Wertgegenstände angeblich in Sicherheit zu bringen, sollen diese an einen vermeintlichen Polizisten übergeben werden. Ein sogenannter „Abholer“ erscheint anschließend persönlich und nimmt die Wertsachen entgegen. Die Betrüger setzen ihre Opfer dabei gezielt unter Zeitdruck. Teilweise manipulieren sie sogar die angezeigte Telefonnummer, damit der Anruf tatsächlich von der Polizei zu stammen scheint.

Polizei warnt: Niemals Geld oder Gold übergeben

Die Kriminalprävention erinnert daran, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch die Übergabe von Bargeld, Gold oder anderen Wertgegenständen zur Verwahrung verlangen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte keine Angaben zu seinem Vermögen machen und das Gespräch sofort beenden. Auch die angezeigte Telefonnummer ist kein verlässlicher Beweis für die Echtheit eines Anrufs. Im Zweifelsfall sollte man selbst den Polizeinotruf 133 wählen. Besonders wichtig sei es außerdem, ältere Angehörige über die Betrugsmasche aufzuklären.