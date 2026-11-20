In wenigen Tagen lohnt sich in Österreich ein Blick in den Nachthimmel: Am Dienstag, dem 24. November 2026, ist ein sogenannter Supermond zu sehen. Der November-Vollmond, auch als „Bibermond“ bekannt, kommt der Erde dabei besonders nahe und erscheint dadurch etwas größer und heller als gewöhnlich. Laut der US-Raumfahrtbehörde NASA handelt es sich um den ersten Supermond seit Jänner 2026. Wer das Himmelsspektakel beobachten möchte, sollte sich vor allem den Dienstagabend vormerken.

Wann ist der Supermond in Österreich zu sehen?

Seine exakte Vollmondphase erreicht der Mond am Dienstag, dem 24. November, um 15.53 Uhr österreichischer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt ist es allerdings noch hell. In Wien geht der Mond an diesem Tag gegen 15.28 Uhr im Nordosten auf. Sobald es dunkel wird, lässt sich der Supermond bei klarem Himmel gut beobachten. Besonders eindrucksvoll kann er beim Aufgang in Horizontnähe wirken. Auch am Montag, dem 23. November, und am Mittwoch, dem 25. November, erscheint der Mond noch nahezu vollständig rund. Wer das Ereignis sehen möchte, benötigt weder ein Teleskop noch eine spezielle Ausrüstung. Entscheidend ist vor allem, dass Wolken die Sicht nicht verdecken.

Darum erscheint der Mond größer und heller

Der Mond bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Erde. Deshalb ist er unserem Planeten manchmal näher und manchmal weiter entfernt. Fällt ein Vollmond mit einer besonders großen Erdnähe zusammen, spricht man umgangssprachlich von einem Supermond. Laut der NASA kann ein besonders erdnaher Vollmond im Vergleich zu einem besonders weit entfernten Vollmond bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller erscheinen. Mit freiem Auge ist dieser Unterschied allerdings oft nur schwer zu erkennen. Der November-Supermond befindet sich zum Zeitpunkt seiner Vollmondphase rund 361.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Warum heißt er eigentlich Bibermond?

Der November-Vollmond trägt traditionell den Namen „Bibermond“. Die Bezeichnung stammt aus nordamerikanischen Traditionen und wird unter anderem damit erklärt, dass Biber zu dieser Jahreszeit ihre Vorbereitungen auf den Winter abschließen. Der Name hat also nichts mit der besonderen Nähe des Mondes zur Erde zu tun. Wer das Himmelsspektakel am 24. November verpasst, bekommt übrigens schon bald eine weitere Gelegenheit: Auch der Vollmond am 24. Dezember 2026 zählt laut NASA zu den Supermonden.