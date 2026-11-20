Das Videospiel „Grand Theft Auto VI“, kurz GTA VI, sorgt für große Begeisterung unter Gaming-Fans. Doch die enorme Nachfrage lockt auch unseriöse Anbieter an. Die österreichische Plattform Watchlist Internet warnt aktuell vor einem besonders auffälligen Angebot: Auf der Webseite accountstore4u.com wird GTA VI für gerade einmal 59,95 Euro angeboten. Was zunächst nach einem Schnäppchen klingt, könnte für Käufer allerdings zum teuren Ärgernis werden.

Diese Warnsignale sollten Gamer kennen

Laut der Watchlist Internet gibt es gleich mehrere Gründe, bei dem Angebot vorsichtig zu sein. Besonders auffällig ist der Preis: Während die Standardversion laut der Warnung offiziell 79,99 Euro kostet, werden für die Ultimate Edition 99,99 Euro verlangt. Der untersuchte Shop verspricht hingegen eine deutlich günstigere Version und wirbt mit einer sofortigen digitalen Lieferung nach Zahlungseingang. Zudem verwendet die Webseite offenbar Bilder aus dem offiziellen PlayStation-Store, obwohl sie auch eine Xbox-Version anbietet. Ein weiteres Warnsignal ist die beworbene Funktion „Xbox Play Anywhere“, mit der Spiele auf Xbox und PC genutzt werden können. GTA VI gehört laut Watchlist Internet allerdings nicht zu diesem Programm.

Statt eines Spiels nur fremde Zugangsdaten?

Besonders problematisch ist der Unterschied zwischen einem Spiele-Key und einem geteilten Benutzerkonto. Während Käufer mit einem gültigen Key eine eigene Spiellizenz aktivieren können, erhalten sie bei manchen Anbietern lediglich Zugangsdaten zu einem fremden Account. Solches Account-Sharing ist zwar nicht grundsätzlich strafbar, kann aber gegen die Nutzungsbedingungen der Spieleplattformen verstoßen. Im schlimmsten Fall wird das Konto gesperrt und der Zugang zum bezahlten Spiel geht verloren. Zur untersuchten Webseite liegen laut Watchlist Internet außerdem zahlreiche negative Erfahrungsberichte vor. Darin ist unter anderem von ausbleibenden Lieferungen, geteilten Accounts und mangelndem Kundensupport die Rede.

Bereits bezahlt? Das können Betroffene tun

Wer bei einem verdächtigen Anbieter bereits bezahlt hat und keine versprochene Leistung erhält, sollte möglichst rasch handeln. Die Watchlist Internet empfiehlt, den Kreditkartenanbieter zu kontaktieren und eine Rückbuchung zu beantragen. Bei Zahlungen über PayPal oder Klarna sollten Betroffene den jeweiligen Kundenservice einschalten. Außerdem ist es ratsam, die eigenen Kontobewegungen genau zu beobachten und bei ungewöhnlichen Abbuchungen sofort die Bank zu verständigen. Grundsätzlich gilt: Gerade bei besonders günstigen Gaming-Angeboten sollten Käufer genau prüfen, ob sie tatsächlich einen eigenen Spiele-Key oder lediglich Zugang zu einem fremden Benutzerkonto erwerben.