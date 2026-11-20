Traurige Bilanz auf Österreichs Straßen: Bereits 84 Menschen sind heuer bei Motorradunfällen ums Leben gekommen. Laut ÖAMTC war rund jeder vierte Verkehrstote auf einem Motorrad unterwegs. Besonders eine Unfallursache fällt auf.

Die Motorradsaison 2026 hinterlässt eine erschreckende Bilanz. Wie der ÖAMTC mitteilt, sind in Österreich bis einschließlich 15. November insgesamt 84 Menschen bei Motorradunfällen ums Leben gekommen.

Die Motorradsaison 2026 hinterlässt eine erschreckende Bilanz. Wie der ÖAMTC mitteilt, sind in Österreich bis einschließlich 15. November insgesamt 84 Menschen bei Motorradunfällen ums Leben gekommen.

Die Motorradsaison 2026 hinterlässt eine erschreckende Bilanz. Wie der ÖAMTC mitteilt, sind in Österreich bis einschließlich 15. November insgesamt 84 Menschen bei Motorradunfällen ums Leben gekommen. Damit liegt die Zahl bereits über den Werten der beiden Vorjahre. 2024 wurden 83 Todesopfer registriert, 2025 waren es 81. Besonders auffällig: Rund 26 Prozent aller Verkehrstoten waren heuer bislang Motorradfahrer oder Mitfahrende. Insgesamt kamen im selben Zeitraum 323 Menschen im österreichischen Straßenverkehr ums Leben.

Das ist die häufigste Unfallursache

Ein Blick auf die Unfallursachen zeigt, wie gefährlich das Motorradfahren sein kann. Laut ÖAMTC war beinahe die Hälfte aller tödlichen Motorradunfälle ein Alleinunfall. Dabei spielen unter anderem Fahrfehler, mangelnde Erfahrung und falsch eingeschätzte Straßenverhältnisse eine Rolle. Als häufigste Unfallursache nennt der Mobilitätsclub nicht angepasste Geschwindigkeit mit 35 Prozent. Dahinter folgen Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung mit 27 Prozent und riskante Überholmanöver mit 13 Prozent.

So viele verunglückte Biker wie noch nie

Auch die Zahl der Verunglückten gibt Anlass zur Sorge. Laut der aktuellen Halbjahresstatistik von Statistik Austria verunglückten allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 insgesamt 2.141 Motorradfahrer. Das ist der höchste Halbjahreswert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992. Gleichzeitig steigt die Zahl der Motorräder auf Österreichs Straßen. Ende 2025 waren rund 672.000 Motorräder einschließlich Leichtmotorrädern zugelassen – etwa doppelt so viele wie vor 20 Jahren.

Unfallrisiko deutlich höher als im Auto

Laut der österreichischen Verkehrssicherheitsstrategie ist das Risiko, pro gefahrenem Kilometer tödlich zu verunglücken, auf dem Motorrad rund 30-mal so hoch wie im Pkw. Der ÖAMTC fordert deshalb weiterhin verstärkte Aufklärungsarbeit, Fahrsicherheitstrainings, Kontrollen und Verbesserungen der Straßeninfrastruktur. Denn vom Ziel, die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer bis 2030 auf höchstens 44 pro Jahr zu senken, sei Österreich derzeit noch weit entfernt.