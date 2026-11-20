Mit 20. November 2026 ist das neue Verbraucherkreditgesetz in Kraft getreten. Das bringt einige Änderungen für den online-Einkauf und auch bei Banken. Was aber bringt das den Österreichern konkret? Wir wissen es.

Das neue Verbraucherkreditgesetz bringt vor allem für „jetzt kaufen, später zahlen“-Modelle Änderungen mit sich – und damit auch ganz konkret für den online-Einkauf. Alles dazu könnt ihr etwa hier nachlesen: Im November: Das ändert sich beim Online-Einkauf in Österreich. Änderungen betreffen allerdings auch Banken. So meint die Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer-Bundessparte Banken und Versicherung, Eva Landrichtinger, gegenüber 5 Minuten etwa: „Künftig dürfen Kredite nur vergeben werden, wenn eine vertragsgemäße Rückzahlung wahrscheinlich ist.“ Mehr dazu hier: Ab 20. November: Änderung bei Banken soll Kunden in Österreich schützen. Was die Neuerungen konkret für die Österreicher bedeuten, zeigt das jetzt das Sozialministerium.

„Klarere Informationen, strengere Prüfungen, mehr Unterstützung“

In einem Facebook-Posting erklärt man, dass das neue Verbraucherkreditgesetz die Rechte der Konsumenten stärken würde: „Mit klareren Informationen, strengeren Prüfungen vor der Kreditvergabe und mehr Unterstützung bei Zahlungsproblemen.“ Und: „Die Regeln gelten jetzt auch für Kredite unter 200 Euro und die meisten ‚jetzt kaufen, später zahlen‘-Angebote.“ Geschützt wird man außerdem bei Krediten ohne Zinsen und Gebühren, so das Ministerium.

Was ab 20. November nicht mehr erlaubt ist

Nicht mehr erlaubt ist fortan, dass einem ungefragt eine Kreditkarte zugeschickt wird. Und: Laut Ministerium dürfen ab sofort vorausgewählte Häkchen auch nicht mehr als Zustimmung zum Kreditvertrag gewertet werden. Ebenfalls nicht mehr erlaubt ist, dass Konsumenten ohne ausdrücklichen Wunsch eine Überziehungs- oder Überschreitungsmöglichkeit am Konto eingeräumt wird. Das zeigt etwa auch eine Nachricht, die ein 5-Minuten-Leser von seiner Bank im online-Banking erhalten hat.

©kk Diese Nachricht hat ein 5-Minuten-Leser kürzlich von seiner Bank im online-Banking erhalten.

Kreditwerbungen mit verpflichtendem Hinweis

Kreditwerbungen müssen ab 20. November 2026 auch einen verpflichtenden Hinweis enthalten. Dieser lautet laut Sozialministerium: „Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld!“ Außerdem darf Werbung nicht versprechen, dass man durch einen Kredit finanziell besser dasteht. Ebenfalls neu mit dem Verbraucherkreditgesetz sind erweiterte Informationspflichten. So muss man etwa alle Kreditinfos auf einen Blick haben. „Betrag, Laufzeit, Zinsen und Rate müssen auf der ersten Seite klar erkennbar sein – auch am Handy“, heißt es aus dem Ministerium.

Kreditanbieter muss bei Zahlungsproblemen entgegenkommen

Anbieter müssen auch prüfen, ob man den Kredit voraussichtlich zurückzahlen kann. Ist das nicht der Fall, darf der Kredit nicht vergeben werden. Und: Bei Zahlungsproblemen muss der Kreditanbieter einem angemessen entgegenkommen – etwa dadurch, Raten vorübergehend aufzuschieben, die Laufzeit zu verlängern oder den Zinssatz zu senken. Landrichtinger erklärt gegenüber 5 Minuten, dass Kunden so einen stärkeren Schutz vor Überschuldung bekommen, „möglicherweise aber auch strengere Voraussetzungen bei der Kreditvergabe“.