In Österreichs Supermärkten werden zwei bis drei Wochen lang die Rechnungen etwas länger sein als sonst - und einen wichtigen Zusatz haben. SPAR hat mit der Aktion bereits gestartet, die übrigen Supermärkte und Diskonter folgen.

Wie bereits in den Vorjahren, werden auch dieses Jahr rund um die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ die Rechnungen in Österreichs Supermärkten anders aussehen bzw. länger sein. Dabei handelt es sich um eine internationale Kampagne, die Jahr für Jahr vom 25. November bis 10. Dezember – also 16 Tage lang – stattfindet. Und sie hat auch schon in den Vorjahren Einzug in die Supermärkte hierzulande gefunden, wobei auf den Rechnungen dann Helplines und (regionale) Anlaufstellen für Betroffene abgedruckt sind.

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SPAR verlängert Aktion von 16 auf 21 Tage

Bei SPAR hat man sich dieses Jahr dazu entschieden, die Aktion sogar zu verlängern. Statt 16 Tage hat man sie auf 21 Tage ausgeweitet. Bereits mit dem 20. November hat die Kassabon-Aktion beim Supermarkt-Riesen gestartet – sie wird bis 10. Dezember dauern. Neben den Anlaufstellen auf Deutsch gibt es auch einen zusätzlichen Hinweis in englischer Sprache. Das soll dazu beitrage, „möglichst viele Menschen zu erreichen“, so SPAR in einer Aussendung.

©SPAR/wearegiving Bei SPAR scheinen auf den Rechnungen regionale Hilfsangebote auf.

REWE-Töchter machen auch 2026 bei Aktion mit

Wir haben nun nachgefragt, ob die Aktion auch in den übrigen großen Supermärkten und Diskontern wieder stattfindet. Und gleich eines vorweg: Ja, die Aktion wird auch von REWE (mit BILLA und Co.), Lidl und HOFER in Österreich wieder aufgegriffen. Bei REWE bestätigt man das gegenüber 5 Minuten, nennt aber (noch) kein genaues Startdatum. Nähere Informationen soll es hierzu noch geben. Im Vorjahr hat sie jedenfalls vom 25. November bis zum 10. Dezember gedauert und hat die Rechnungen von BILLA, BILLA Plus, BIPA, PENNY und ADEG betroffen. Es ist zu erwarten, dass das auch heuer wieder der Fall sein wird.

Was auf den Lidl-Rechnungen bald drauf sein wird

Etwas konkreter wird man hier schon bei den großen Diskontern Lidl und HOFER. „Ja, Lidl Österreich beteiligt sich auch heuer wieder an der Initiative. Im Zeitraum von 25. November bis 10. Dezember 2026 sind die Notrufnummern der ‚Frauenhelpline gegen Gewalt‘ sowie der ‚Gewaltschutzzentren‘ direkt auf allen Kassabons abgedruckt – sowohl auf den gedruckten Papierbons an der Kassa als auch auf den digitalen Bons in der Lidl Plus App“, erklärt man seitens Lidl auf Nachfrage von 5 Minuten. Betroffenen bietet man so „niederschwellig und direkt beim täglichen Einkauf rasche Hilfe“. Diese würden dann sofort wissen, an welche Stellen man sich wenden könne.

HOFER möchte „rasch und niederschwellig Hilfe ermöglichen“

Und seitens HOFER heißt es gegenüber 5 Minuten noch: „Um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen, beteiligt sich HOFER auch 2026 wieder an der Kassenbon-Initiative ’16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘. Vom 25. November bis 10. Dezember werden auf allen Kassenbons wichtige Notrufnummern und Anlaufstellen abgedruckt, um Betroffenen rasch und niederschwellig Hilfe zu ermöglichen.“

Zahlreiche weitere Geschäfte machen bei Aktion mit

Und in den Vorjahren haben übrigens auch noch zahlreiche weitere Handelsbetriebe bei der Aktion mitgemacht. Darunter etwa Bipa, dm, MPreis, Sutterlüty, Ikea, Denns BioMarkt, Thalia, Morawa, Deichmann, C&A Mode, Takko Fashion, Tchibo, Decathlon und Das Futterhaus. Welche Geschäfte dieses Jahr konkret dabei sein werden, wird seitens des Handelsverbands in den nächsten Tagen bekannt gemacht.