Volle Wartezimmer, zahlreiche Krankheitsfälle und dann funktioniert auch noch das e-Card-System nicht: Genau dieses Problem ist laut Österreichischer Ärztekammer zuletzt wiederholt aufgetreten. Besonders ärgerlich sei, dass die technischen Störungen ausgerechnet zu Spitzenzeiten auftreten. Erst am vergangenen Montag, dem 16. November, habe es erneut einen Ausfall gegeben. „Dieses Szenario ist nun schon mehrmals aufgetreten und lähmt uns in unserer Arbeit“, kritisiert Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte.

Keine e-Rezepte bei Systemausfall

Die Folgen bekommen auch Patienten zu spüren. Funktioniert das System nicht, können Ärzte unter anderem keine elektronischen Rezepte ausstellen. Stattdessen müssen Patienten das Rezept direkt in der Ordination abholen und anschließend in Papierform zur Apotheke bringen. „Digitale Anwendungen sollen einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung bieten und zuverlässig unterstützen“, betont Wutscher. Wenn die Infrastruktur aber gerade bei vielen Krankheitsfällen überlastet sei, werde das Ziel der Digitalisierung verfehlt.

Ärztekammer fordert Änderungen

Die Ausfälle verursachen laut Ärztekammer nicht nur Verzögerungen, sondern auch Probleme bei der Dokumentation und Abrechnung ärztlicher Leistungen. Klare Regelungen für solche technischen Störungen würden fehlen. Alexander Moussa, Leiter des Referats für „e-Health in Ordinationen“ in der Ärztekammer, fordert deshalb Verbesserungen. Er bringt auch eine Zusammenlegung der drei großen IT-Unternehmen im österreichischen Gesundheitswesen ins Spiel: SVC, ELGA GmbH und ITSV. Vor allem der zusätzliche Arbeitsaufwand sorgt für Unmut. „Diese technischen Ausfälle kosten uns viel Zeit – Zeit, die wir für unsere Patientinnen und Patienten benötigen“, so Moussa. Außerdem müsse geklärt werden, wer für die wirtschaftlichen Folgen der Ausfälle aufkommt und ob der Mehraufwand entsprechend vergütet wird.