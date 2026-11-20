Die Handelsgruppe TK Maxx warnt vor einem potenziell gefährlichen Accessoire: Schlüssel- und Taschenanhänger der Marke „Piper K“ werden wegen fehlender Sicherheitsnachweise und Erstickungsgefahr für Kleinkinder zurückgerufen.

Ein auf den ersten Blick harmloses Accessoire stellt laut dem Händler TK Maxx ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Betroffen sind Schlüssel- und Taschenanhänger der Marke „Piper K“, die im Zeitraum von September 2025 bis November 2026 verkauft wurden.

Es droht Erstickungsgefahr

Wie das Unternehmen mitteilt, liegen für die Artikel nicht die erforderlichen Nachweise über durchgeführte Sicherheitsprüfungen vor. Es könne daher nicht garantiert werden, dass die Anhänger den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Konkret besteht die Gefahr, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen und von Kleinkindern verschluckt werden. Es droht akute Erstickungsgefahr.

Betroffenes Produkt im Überblick: Produkt: Schlüssel- und Taschenanhänger

Marke: Piper K

Verkäufer: TK Maxx

Verkaufszeitraum: September 2025 bis November 2026

Kaufpreis wird erstattet

Kunden, die einen entsprechenden Anhänger erworben haben, werden dringend aufgefordert, diesen ab sofort nicht mehr zu verwenden und insbesondere von Kindern fernzuhalten. Das betroffene Produkt kann in jedem TK Maxx Store zurückgegeben werden. Vor Ort wird entweder der volle Kaufpreis erstattet oder ein Ersatzprodukt angeboten.