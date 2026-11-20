Der Samstag bringt in Österreich einen wechselhaften Start ins Wochenende. Während im Norden zunächst Regen und Schnee fallen, dürfen sich die Menschen im Süden über viel Sonnenschein freuen.

Am Samstag, dem 21. November, zeigt sich das Wetter in Österreich zunächst von zwei unterschiedlichen Seiten.

Am Samstag, dem 21. November, zeigt sich das Wetter in Österreich zunächst von zwei unterschiedlichen Seiten.

Am Samstag, dem 21. November, zeigt sich das Wetter in Österreich zunächst von zwei unterschiedlichen Seiten. Während es im Süden den ganzen Tag über trocken und überwiegend sonnig bleibt, dominieren in den übrigen Landesteilen am Vormittag noch dichte Wolken. Dazu fällt stellenweise Regen oder Schnee.

Schnee ab 700 Metern möglich

Besonders im Norden und in den Bergen ist am Vormittag mit Niederschlägen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt je nach Region zwischen 700 und 1.400 Metern, wobei sie im Norden am niedrigsten ist. Im Laufe des Vormittags ziehen sich Regen und Schneefall zunehmend ins Bergland zurück. Bis zum frühen Nachmittag klingen die Niederschläge vielerorts bereits ab. Lediglich im Westen sind am Nachmittag noch einzelne Schauer möglich.

Am Nachmittag kommt die Sonne zurück

Die gute Nachricht: Von Norden her lockern die Wolken bereits am Vormittag auf. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne dann in vielen Teilen Österreichs zumindest zeitweise. Besonders freundlich bleibt es im Süden, wo es den ganzen Tag über trocken und überwiegend sonnig ist. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Im Norden kann er zeitweise auch lebhaft auffrischen.

Bis zu 12 Grad am Samstag

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 4 und 12 Grad. Am mildesten wird es im sonnigen Südosten Österreichs. Damit endet der zunächst nasse und teils winterliche Samstag in vielen Regionen mit freundlicherem Wetter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert