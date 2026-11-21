Die kommenden beiden Tage werden nass und in höheren Tallagen auch weiß. Dabei sind teils ergiebige Schneemengen vor allem auf den Bergen möglich. Meteorologen sprechen von "bis zu 30 Zentimetern" Neuschnee.

Der Winter klopft in den kommenden Tagen wieder etwas kräftiger an, Neuschnee wird bis in höhere Tallagen erwartet. Zwischendurch dürfte die Schneefallgrenze auch bis auf bis zu 700 Meter herabfallen. Grund dafür sind kältere Luftmassen aus Norden, die in den Alpenraum gelangen.

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So wird der Samstag in Österreich

Dabei ist vor allem der Samstag von Osttirol bis ins Südburgenland zeitweise noch sonnig, berichten die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale. Entlang und nördlich des Alpenhauptkamms bleibt es zunächst aber bei einer Schneefallgrenze von 900 bis 1.200 Metern bewölkt und nass, wobei die Intensität des Niederschlags im Tagesverlauf generell nachlässt.

Sonntag bringt Schnee bis in höhere Tallagen

Am Sonntag nimmt im Tagesverlauf dann die Bewölkung wieder zu und von Südwesten her setzt Regen ein. Laut der Experten schneit es dann bald schon von Osttirol über Kärnten bis ins Obere Murtal (Steiermark) bis in höhere Tallagen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze dann noch weiter ab – auf rund 700 Meter. Ebenfalls teils ergiebige Schneemengen darf sich die Arlbergregion erwarten. Weitgehend trocken bleibt es dagegen verbreitet von Oberösterreich bis ins Burgenland.

Berge bekommen satte Portion Neuschnee ab

Vor allem für die Berge bedeutet das freilich eine satte Portion Neuschnee. So sind von Sonntagfrüh bis Montagfrüh oberhalb von etwa 1.200 bis 1.400 Metern meist um die 20 Zentimeter zu erwarten, rund um den Arlberg prognostizieren die Meteorologen in dem Zeitraum bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Und das zeigen sie nun auch in Form einer Karte ganz genau. Auf dieser ist zu sehen, wo in Österreich am meisten Schnee fällt.

©UBIMET Auf dieser Abbildung sieht man die Schneesituation der kommenden beiden Tage in der Schweiz und in Österreich.

So wird das Wetter zum Start in die neue Woche

In der neuen Woche wird es dann besonders im Westen noch zeitweise weiter schneien. „Lediglich im Rheintal fällt Schneeregen oder Regen“, so die Experten. Die meiste Zeit trocken wird es dagegen im Donauraum, im östlichen Flachland und auch von Osttirol bis ins Südburgenland bleiben. Weitgehend trocken verläuft wohl der Dienstag, dichte Wolken und zeitweise etwas Schnee oder Regen kommt lediglich von Vorarlberg über Nordtirol bis in die Tauernregion.