Die Zwergmaus ist das Tier des Jahres 2027. Bei der Wahl des Naturschutzbundes setzte sich das kleinste Nagetier Europas knapp gegen den Biber durch: Ihr Vorsprung betrug weniger als 100 Stimmen.

Ganz Österreich war aufgerufen, das Tier des Jahres 2027 zu wählen. Zur Wahl standen der Biber, der Steinmarder und die Zwergmaus. Zwischen Zwergmaus und Biber wurde es laut Naturschutzbund ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende lag die Zwergmaus knapp vorne. Mit weniger als 100 Stimmen Vorsprung hat die Zwergmaus den Titel geholt.

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Kaum größer als ein Daumen

Mit einer Körperlänge von nur 5 bis 7,5 Zentimetern ohne Schwanz und höchstens rund elf Gramm ist die Zwergmaus (Micromys minutus) das kleinste Nagetier Europas. Ihr langer Schwanz funktioniert wie eine zusätzliche Hand: Damit hält sie sich beim Klettern an Grashalmen und Pflanzenstängeln fest. Am liebsten sind ihr dünne Halme mit weniger als sieben Millimetern Durchmesser. Zu Hause ist die Zwergmaus in feuchten Wiesen mit hohem Gras, im Schilf und entlang von Gewässern. Ihr Fell ist oben gelblichbraun und unten weiß. Sie ist tagsüber und nachts aktiv und lebt meist allein – nur im Winter rücken Zwergmäuse oft zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen. Außerdem kann sie gut schwimmen.

Knapp ein Drittel des Körpergewichts pro Tag

Auf dem Speiseplan stehen Samen, grüne Pflanzenteile und Insekten. Weil sie so viel Energie braucht, muss die Zwergmaus täglich rund 30 Prozent ihres Körpergewichts fressen. Ihren Nachwuchs bekommt sie zwischen März und Oktober, zwei bis drei Würfe pro Jahr sind möglich. Die Weibchen bauen dazu kugelförmige Nester aus Blättern, die sie an Pflanzenhalmen befestigen. So wachsen die Jungen geschützt über dem Boden auf.

Lebensraum wird knapp

In Österreich lebt die Zwergmaus vor allem im Alpenvorland, unter anderem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. In den Alpen wurde sie nur vereinzelt nachgewiesen. Ihr Lebensraum schrumpft allerdings: Intensive Landwirtschaft, trockengelegte Feuchtgebiete, gebietsfremde Pflanzen und verschwindende Hecken machen ihr zu schaffen. Dabei ist die Zwergmaus wichtig für die Natur. Sie ist Beute für Mauswiesel, Füchse und Eulen, frisst Insekten und verbreitet Pflanzensamen. „Der Schutz der Zwergmaus beginnt vor allem mit dem Erhalt naturnaher Feuchtgebiete, strukturreicher Wiesen und zusammenhängender Lebensräume“, sagt Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund. Schon wer Randstreifen an Wegen, vor allem in Gewässernähe, stehen lässt, schaffe Rückzugsorte.

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Wer eine Zwergmaus entdeckt, kann ein Foto auf der Plattform naturbeobachtung.at oder in der gleichnamigen App hochladen. Fachleute werten die Daten aus, um mehr über die Verbreitung der Art zu erfahren.