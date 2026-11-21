Ein neuer Dachfonds soll Startups und Scaleups in Österreich mehr Kapital für ihr Wachstum bringen. Der Bund steuert bis zu 100 Millionen Euro bei, insgesamt sollen rund 500 Millionen Euro zusammenkommen.

Der „Austrian Venture & Growth Fund of Funds“ investiert nicht direkt in Firmen. Er beteiligt sich an ausgewählten Risikokapital-Fonds, die das Geld dann an Startups, Scaleups und Ausgründungen aus der Forschung weitergeben. Es handelt sich um langfristige Beteiligungen, nicht um Zuschüsse. Die bis zu 100 Millionen Euro des Bundes stammen laut Wirtschaftsministerium aus Rückflüssen bestehender Beteiligungsprogramme, das Budget werde also nicht zusätzlich belastet. Zum Start sind 75 Millionen Euro vorgesehen, weitere bis zu 25 Millionen Euro hängen davon ab, wie gut die Suche nach privaten Geldgebern läuft. Für jeden öffentlichen Euro sollen vier Euro von privaten Geldgebern dazukommen, etwa von Versicherungen, Banken, Pensionskassen und Stiftungen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) betont, dass das öffentliche Geld langfristig zurückfließen soll. „Der Bund investiert zu denselben Bedingungen wie private Kapitalgeber“, sagt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP).

Größere Finanzierungen kommen meist aus dem Ausland

Hintergrund: Wenn österreichische Startups wachsen und mehr Geld brauchen, kommt dieses laut Ministerium derzeit fast nur von ausländischen Investoren. Diese Lücke soll der Fonds schließen. Investiert werden soll vor allem in Schlüsseltechnologien, mindestens 100 Millionen Euro sollen über die Laufzeit in österreichische Unternehmen fließen. „Wer in Österreich gründet, soll auch in Österreich groß werden können“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Zehetner verweist außerdem auf Deutschland und Dänemark, wo der Staat ähnlich als Ankerinvestor auftritt.

Erste Investitionen frühestens Ende 2027

Verwaltet wird der Bundesanteil von der staatlichen Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws). Sie schreibt ab kommender Woche das Fondsmanagement aus, die Auswahl ist für Anfang 2027 geplant. Ab Mitte 2027 sollen private Geldgeber gesucht werden, erste verbindliche Zusagen sind laut Ministerium ab Ende 2027 möglich. Erst danach kann der Fonds investieren. Er läuft rund 16 Jahre.

Junge Wirtschaft: Geld muss ankommen

Die Junge Wirtschaft, die Vertretung junger Unternehmer in der Wirtschaftskammer, begrüßt den Fonds. Bundesvorsitzende Verena Eugster sieht die Chance, dass Firmen nicht mehr im Ausland wachsen müssen: „Wir dürfen nicht zulassen, dass innovative Unternehmen hier gegründet werden, aber anderswo groß werden müssen.“ Geschäftsführer Lukas Sprenger mahnt, dass nicht die staatliche Summe entscheidend sei, sondern wie viel privates Geld tatsächlich dazukommt. „Nur wenn das Kapital tatsächlich bei den Unternehmen ankommt, wird aus dem Dachfonds ein echter Wachstumsmotor“, sagt er. Die Junge Wirtschaft fordert einen raschen Start.