Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Freitagabend im oberösterreichischen Bezirk Schärding ein Todesopfer. Zwei Autos stießen auf der B137 frontal zusammen. Ein 23-Jähriger überlebte den Aufprall nicht.

Gegen 23.40 Uhr am Freitag, dem 20. November 2026, war ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Auto auf der Innviertler Bundesstraße B137 unterwegs. Er fuhr von Schärding kommend in Richtung Zell an der Pram. Gleichzeitig lenkte ein 23-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, seinen Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich Stögen, im Gemeindegebiet von Zell an der Pram, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

23-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Die Folgen der Kollision waren für den jungen Lenker fatal: Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 35-jährige Unfallgegner erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das Krankenhaus Passau gebracht.