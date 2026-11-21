Du bist von der Pfändung deines Gehalts betroffen? Dann bleibt im kommenden Jahr voraussichtlich etwas mehr Geld am Konto, als das aktuell der Fall ist. Der Grundbetrag steigt nämlich wohl an. Wir haben jetzt alle Infos.

Wenn einem die Schulden über den Kopf wachsen oder man die Raten für beispielsweise das Möbelhaus oder die Alimente für die eigenen Kinder nicht mehr zahlen kann, können die betroffenen Gläubiger (Möbelhaus, Kind(er) etc.) eine Lohnpfändung vor Gericht beantragen. Dabei wird dann das Geld nicht mehr vom Schuldner selbst, sondern direkt vom Arbeitgeber bzw. der auszahlenden Stelle beglichen – und dementsprechend vom laufenden Lohn automatisch abgezogen. Im kommenden Jahr dürfen Schuldner etwas mehr von ihrem Geld behalten, die Richtwerte steigen voraussichtlich um einige Euro pro Monat an.

Wovon es abhängt, wie viel gepfändet wird

Wie viel gepfändet wird, hängt nämlich von der Höhe des Nettoeinkommens ab, ob man Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhält und ob man Unterhaltspflichten hat. Alles darf freilich nicht gepfändet werden, der unpfändbare Mindestbetrag ist das so genannte Existenzminimum. Dieses richtet sich Jahr für Jahr nach dem Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende – also der Ausgleichszulage für Pensionisten. Diese liegt 2026 noch bei 1.308,39 Euro und steigt im kommenden Jahr um 3,3 Prozent auf 1.351,57 Euro an.

Pfändungs-Grundbetrag 2027 voraussichtlich bei 1.351 Euro

Der allgemeine Grundbetrag bei einer Lohnpfändung liegt also im kommenden Jahr voraussichtlich bei 1.351 Euro, die offizielle Bestätigung des Justizministeriums steht allerdings noch aus. Wie berichtet wird, würden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre die voraussichtlichen Werte im Regelfall auch den endgültigen Werten entsprechen.

Wie die Berechnung des Existenzminimums funktionieren kann

Ganz so einfach ist das mit der Pfändung aber nicht, die voraussichtlich 1.351 Euro im Monat für das Jahr 2027 sind nämlich erst einmal nur der Grundbetrag. Das Nettoeinkommen wird für die Berechnung auf volle 20 Euro abgerundet. Dann wird der Grundbetrag abgezogen – und zusätzlich auch noch potenzielle Unterhaltspflichten (voraussichtlich 270 Euro pro Unterhaltspflichtigen 2027). Übrig bleibt der sogenannte „Mehrbetrag“. Von diesem sind noch einmal zusätzliche 30 Prozent unpfändbar. Dieses errechnete Existenzminimum betrifft übrigens nur Schulden gegenüber „normalen“ Gläubigern. Führt ein Unterhaltsgläubiger Exekution, liegt das Existenzminimum noch einmal 25 Prozent darunter. Anhand eines Beispiels, das ihr in der folgenden Infobox findet, wird das deutlicher. Mit einem hilfreichen Rechner der Schuldnerberatung kann man hier online übrigens auch das eigene Existenzminimum (für das aktuelle Jahr noch) ausrechnen lassen.

So funktioniert die Berechnung des Existenzminimums: Angenommen, der Schuldner hat ein monatliches Nettoeinkommen von 2.000 Euro, bezieht ein 13. und 14. Gehalt und hat keine Unterhaltspflichten. Von diesen 2.000 Euro muss man nun den Grundbetrag abziehen, bleiben im Jahr 2027 rund 649 Euro. Von diesen 649 Euro sind noch einmal 30 Prozent nicht pfändbar, der Wert schrumpft also auf 454,30 Euro, die gepfändet werden können. Ergo: Das Existenzminimum (Nettoeinkommen minus 454,30 Euro) beträgt für die betroffene Person im Jahr 2027 also voraussichtlich 1.545,70 Euro. Zum Vergleich: 2026 liegt es noch bei 1.515,60 Euro, aktuell können also in diesem Fall 31,10 Euro mehr gepfändet werden. Sollte ein Unterhaltsgläubiger die Schulden „eintreiben“ (Alimente), liegt das Unterhaltsexistenzminimum für die Pfändung bei 1.160 Euro im Jahr 2027 (2026: 1.136,70 Euro). Dieser Wert gilt so freilich nur dann, wenn keine Unterhaltspflichten (etwa für ein oder mehrere Kinder im Haushalt) bestehen und ein 13. und 14. Gehalt bezogen wird.

Weitere Zahlen zur Pfändung 2027

Erhält man keine Sonderzahlungen, gilt der erhöhte allgemeine Grundbetrag. Dieser liegt im kommenden Jahr voraussichtlich bei 1.576 Euro. Die Berechnung des Existenzminimums funktioniert dann gleich. Die Höchstbemessungsgrundlage liegt im kommenden Jahr vermutlich bei 5.400 Euro. Heißt: Alles über diesem Betrag wird 1:1 gepfändet – ganz unabhängig davon, wie viele Unterhaltspflichten oder dergleichen bestehen.

Was man tun kann, wenn man von einer Lohnpfändung betroffen ist

Wenn man von einer Lohnpfändung betroffen ist, sollte man nicht den Mut verlieren, rät die Arbeiterkammer (AK). Stattdessen sollte man aktiv werden und sich professionelle Unterstützung holen. Im besten Fall kann man die Lohnpfändung so sogar verhindern. Wenn es finanziell eng wird, hilft etwa die Schuldnerberatung kostenlos, die Anlaufstellen in ganz Österreich hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert