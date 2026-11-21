Der Fall reicht in den Sommer 2025 zurück. Wie 5 Minuten bereits berichtete, sollen am 22. Juni gegen 14.15 Uhr vier Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren im Wellenbad des Laaerbergbads in Wien-Favoriten von einer Gruppe Männer umringt und sexuell belästigt worden sein. Die Mädchen wandten sich an den Bademeister, der die Polizei alarmierte. Zwei Verdächtige wurden damals noch im Bad angetroffen, die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien. Ursprünglich wurde gegen fünf Männer ermittelt, angeklagt wurden schließlich vier. Einem von ihnen wurde auch Vergewaltigung vorgeworfen. Die Männer wiesen die Vorwürfe zurück. Nun wurden alle vier freigesprochen.

„Die Zeugen haben alle die Wahrheit gesagt“

Die Beweisführung war schwierig: Zum Tatzeitpunkt waren rund 200 Menschen im Wellenbecken. „Wer was wann und wo gemacht hat, war im Zuge der Ermittlungen nicht festzustellen“, sagte Verteidiger Andreas Schweitzer. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Richter Andreas Böhm, stellte klar: „Die Zeugen haben alle die Wahrheit gesagt.“ Der Übergriff sei also passiert. Man könne aber nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, ob die Angeklagten die Täter waren. Die Freisprüche erfolgten also im Zweifel und sind nicht rechtskräftig.

„Darf nicht ungestraft bleiben“

„Es gibt Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen in unserem Land zu Recht einfach nicht mehr verstehen“, so der Bundeskanzler. Wenn feststehe, dass ein Verbrechen passiert ist, dürfe es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat. Christian Stocker (ÖVP) schlägt deshalb eine Regelung nach dem Vorbild des Raufhandels vor. Dort wird bestraft, wer bei einer Schlägerei mitmacht – auch wenn sich nicht klären lässt, wer zugeschlagen hat. Eine ähnliche Regel soll sicherstellen, dass auch Sexualdelikte in Gruppen zu Verurteilungen führen.

Noch kein Entwurf

Wie genau die neue Regelung aussehen soll, was konkret geplant ist und wie weit die Debatte darüber innerhalb der Regierung bereits ist, geht aus der Stellungnahme des Bundeskanzlers nicht hervor. Ob das Urteil rechtskräftig ist, war zunächst nicht bekannt. Für die vier Männer gilt nach dem Freispruch die Unschuldsvermutung.