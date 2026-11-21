Montenegros Premierminister Milojko Spajić (PES) hat am Mittwoch das Parlament in Wien besucht. Mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) sprach er über den EU-Beitritt seines Landes und Chancen für österreichische Firmen.

An dem Austausch nahmen auch Abgeordnete aller fünf Parlamentsparteien teil: Markus Tschank (FPÖ), Wolfgang Gerstl (ÖVP), Maximilian Köllner (SPÖ), Dominik Oberhofer (NEOS) und Ralph Schallmeiner (Grüne). Mit dabei war außerdem Parlamentsdirektor Roland Weinert.

„Sehr erfolgreicher“ Beitrittsprozess

Rosenkranz zeigte sich vom „sehr erfolgreichen“ Beitrittsprozess Montenegros beeindruckt. Beide Seiten beschrieben die Beziehungen als ausgezeichnet und wollen sie vertiefen. Spajić dankte Österreich für die Unterstützung. Montenegro habe für den Beitritt mehrfach seine Verfassung angepasst und wolle Rechtsstaatlichkeit „auf höchstem Niveau“ erreichen, nicht nur Mindeststandards. Bis Jahresende will Montenegro laut Spajić alle offenen Verhandlungskapitel abschließen – mit Ausnahme bilateraler Fragen mit einzelnen Staaten. Diese seien aber kein Hindernis auf dem Weg in die EU.

Chancen für österreichische Firmen

Spajić sieht Potenzial für österreichische Unternehmen, die die Region kennen, und für die heimische Landwirtschaft. Gleichzeitig will Montenegro verhindern, dass Fachkräfte nach dem Beitritt abwandern. Die Wirtschaftspolitik habe bereits Menschen zur Rückkehr bewegt, sagte er.

Klare Worte zu Mladić

Auch die Vergangenheit war Thema. Spajić verwies auf eine neue Politikergeneration, die die Verbrechen der 1990er-Jahre verurteile. Auf Nachfrage sagte er, die Beileidsbekundungen von Montenegros Parlamentspräsident Andrija Mandić (NSD) an die Familie des verstorbenen, wegen Kriegsverbrechen verurteilten Generals Ratko Mladić seien für ihn persönlich nicht akzeptabel gewesen. Geht es nach Spajić, ist Montenegro auf der Zielgeraden: Bis Jahresende sollen die meisten Verhandlungskapitel erledigt sein – für die Unterstützung aus Österreich bedankte er sich ausdrücklich.