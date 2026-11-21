Der Polarwirbel zeigt heuer ungewöhnlich früh Schwächen und sorgt damit für Spekulationen über einen möglichen Kältewinter. Wetterexperten sehen das Phänomen als bemerkenswert an, warnen jedoch vor voreiligen Schlüssen.

Normalerweise hält der Polarwirbel kalte Luftmassen über der Arktis fest. Heuer verlor das Windsystem bereits Anfang November deutlich an Stärke. Laut Forschern wurde eine derart frühe Abschwächung seit Beginn der modernen Messungen noch nie beobachtet. Als mögliche Auslöser gelten ungewöhnlicher Hochdruck sowie Einflüsse von El Niño – 5 Minuten berichtete.

Mehr Risiko für Kälte

Grundsätzlich kann ein schwächerer Polarwirbel die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass kalte Luft aus dem Norden oder Osten nach Europa gelangt. Deshalb sehen Meteorologen ein etwas höheres Risiko für frostige Wetterphasen gegen Ende November und im Dezember. Einzelne Kaltluftvorstöße sind damit wahrscheinlicher geworden.

Kein Extremwinter

Trotzdem bremsen die Experten die Erwartungen. Aus der aktuellen Entwicklung lasse sich kein dauerhaft eisiger Winter ableiten. Die langfristigen Wettermodelle sprechen weiterhin eher für einen insgesamt milden Winterverlauf. Kurze Kältewellen bleiben möglich, ein sibirischer Dauerfrost ist derzeit aber nicht in Sicht.