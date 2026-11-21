Das weltweit aktive Netzwerk „The Com“ bereitet Ermittlern immer größere Sorgen. Laut Kriminalpolizei richtet sich die Szene gezielt an psychisch belastete Kinder und soll auch mit Fällen in Österreich in Verbindung stehen.

Experten warnen, dass besonders junge Menschen mit geringem Selbstwertgefühl

anfällig für die Methoden solcher Online-Gruppen sind. Die Betreiber präsentieren sich in

Chats oft als verständnisvolle Gemeinschaft, um Vertrauen aufzubauen und Jugendliche

emotional an sich zu binden.

Gefährliche Warnzeichen erkennen

Europol und Polizei raten Eltern, auf Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder zu achten.

Dazu zählen etwa sozialer Rückzug, Geheimhaltung von Online-Aktivitäten, Kontakte zu unbekannten Personen, verstörende Inhalte oder auffällige Veränderungen in Sprache und Kommunikation.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wie das Bundeskriminalamt berichtet, wurden hunderte Fälle analysiert. Ein Teil davon soll Verbindungen zu dem „gewaltbereiten Online-Netzwerk“ haben. Die Polizei kündigte verstärkte Präventionsarbeit an und appelliert an Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen, Warnsignale ernst zu nehmen und frühzeitig Hilfe zu suchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 12:05 Uhr aktualisiert