Österreich treibt ehrgeizige KI-Pläne voran: In Wien soll ein internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz unter dem Dach der UNO entstehen. Die Bundesregierung sieht darin eine große Chance für Forschung und Sicherheit.

KI ist derzeit DAS globale Thema. Österreich will dabei vorne mitmischen.

KI ist derzeit DAS globale Thema. Österreich will dabei vorne mitmischen.

Bundeskanzler Christian Stocker sprach sich für ein internationales KI-Kooperationszentrum in Wien aus. Als einer der Amtssitze der Vereinten Nationen biete die Bundeshauptstadt ideale Voraussetzungen, um Experten aus aller Welt zusammenzubringen und gemeinsam an den Chancen und Risiken der Technologie zu arbeiten.

Globale Regeln

Auch Staatssekretär Alexander Pröll betonte die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit. Kein Land könne die Herausforderungen der rasanten KI-Entwicklung alleine bewältigen. Am 19. November will Pröll bei einer „KI-Rede“ in der Nationalbibliothek erste Ergebnisse der neuen KI-Strategie für Österreich präsentieren.

Chancen und Risiken

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verwies auf die enorme Bedeutung von KI für Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Wien könne künftig zu einem wichtigen internationalen Treffpunkt für die Debatte über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert