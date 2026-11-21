Es ist noch etwas mehr als ein Monat, dann steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Und schon jetzt rätseln viele: Wird Weihnachten dieses Jahr weiß sein? Also wird Schnee liegen? Eine Grafik zeigt nun, wie wahrscheinlich das ist.

Alle Jahre wieder träumen die Österreicher von weißen Weihnachten – also von Schnee zum Christkind. Während dieses zwar noch einen Monaten weit in der Zukunft liegt – und man dementsprechend zum Wetter dann derzeit kaum etwas sagen kann -, gibt es doch eine Statistik, die zeigt, wie wahrscheinlich Schnee dieses Jahr zum Weihnachtsfest ist. Die Unmöglichkeit der genauen Vorhersage einen Monat davor bestätigen übrigens auch die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale: „Für eine seriöse Prognose ist es freilich noch viel zu früh.“ Und: „Langfristmodelle, die zumindest einen ersten Trend erkennen lassen, deuten derzeit rund um die Weihnachtsfeiertage auf leicht überdurchschnittliche Temperaturen und durchschnittliche Niederschlagsmengen hin. Daraus lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch kaum etwas ableiten.“

Nur noch jedes achte Weihnachtsfest in Eisenstadt weiß

Was man aber sagen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in den vergangenen Jahren im Zuge der Klimaerwärmung immer weiter abgenommen hat. Die Experten dazu: „In den Landeshauptstädten hat sie sich teilweise sogar halbiert.“ So etwa in Eisenstadt, Linz und Salzburg. Die burgenländische Hauptstadt trifft es dabei am schwersten. 1990 stand die Wahrscheinlichkeit noch bei 40 Prozent. In der Theorie war also mindestens jedes dritte Weihnachten weiß. Mittlerweile liegt laut der Experten die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 13 Prozent. Der Statistik zufolge ist also nur noch jedes achte Weihnachten weiß. In der folgenden Grafik sieht man die in den letzten Jahrzehnten gesunkenen Schnee-Chancen zu Weihnachten in den österreichischen Landeshauptstädten.

©UBIMET / GSA Die Grafik zeigt die Schnee-Wahrscheinlichkeit in den Landeshauptstädten basierend auf den jeweils vergangenen 30 Jahren.

Salzburg wartet am längsten auf weiße Weihnachten

Minimal gestiegen sind die Wahrscheinlichkeiten übrigens in Wien, St. Pölten und in Graz, nachdem es dort im Vorjahr jeweils weiß war. Am längsten wartet nun Salzburg auf weiße Weihnachten. Das war dort das letzte Mal vor 16 Jahren der Fall, dass es am 24. oder 25. Dezember eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gegeben hat.