Am Black Friday locken hohe Rabatte. Wer für Schnäppchen das Konto überzieht oder mehrere Ratenkäufe abschließt, kann aber schnell in eine Schuldenfalle geraten. Worauf man vor dem Kauf achten sollte.

Countdowns, „nur noch wenige Stück“ und kleine Monatsraten: Rund um den Black Friday ist die Versuchung groß, mehr zu kaufen als geplant. Das Vergleichsportal Check24 hat dazu Tipps zusammengestellt. „Auch ein stark reduzierter Preis kann das eigene Budget übersteigen“, sagt Österreich-Geschäftsführer Wieland Klingspor. Entscheidend sei, ob man sich den Kauf leisten kann – auch wenn erst später bezahlt wird.

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1. Vorher ein Limit setzen

Vor dem Shoppen lohnt ein Blick aufs eigene Konto: Wie viel bleibt nach Miete, Lebensmitteln, Rechnungen und bestehenden Raten wirklich übrig? Eine Reserve für unerwartete Ausgaben sollte bleiben. Eine Einkaufsliste und ein fixer Betrag helfen gegen Spontankäufe.

2. Das Minus am Konto ist kein Geld

Der Überziehungsrahmen am Girokonto ist kein zusätzliches Einkommen. Wer ihn nutzt, zahlt meist hohe Zinsen – und je länger das Konto im Minus bleibt, desto teurer wird es. Auch bei Kreditkarten werden hohe Zinsen fällig, wenn offene Beträge nicht rechtzeitig und vollständig zurückgezahlt werden.

3. Vorsicht bei „0 Prozent“

Eine Null-Prozent-Finanzierung kann tatsächlich zinsfrei sein. Günstig ist der Kauf damit aber nicht automatisch. Es lohnt sich, den Preis bei anderen Händlern zu vergleichen und auf Zusatzkosten oder kostenpflichtige Versicherungen zu achten. Wichtig ist auch: Gilt die Zinsfreiheit über die ganze Laufzeit, und was kostet es, wenn eine Rate zu spät bezahlt wird?

4. Alle Raten im Blick behalten

Auch kleine Raten summieren sich. Wer mehrere Käufe gleichzeitig abbezahlt, hat jeden Monat weniger Geld für anderes. Hilfreich ist eine Liste mit allen offenen Beträgen, Fälligkeiten und Laufzeiten, inklusive bestehender Verpflichtungen.

5. Kein Kredit aus dem Bauch heraus

Ein Kredit sollte keine spontane Reaktion auf ein befristetes Angebot sein. Zuerst sollte man prüfen, ob der Kauf nötig ist oder warten kann und ob die Rückzahlung dauerhaft ins Budget passt. Wer sich doch für eine Finanzierung entscheidet, sollte mehrere Angebote vergleichen. Aussagekräftig sind dabei der effektive Jahreszins und der Gesamtbetrag, der zurückgezahlt werden muss – nicht die Höhe der Monatsrate.