Der Online-Supermarkt Gurkerl ruft vorsorglich Pinienkerne seiner Eigenmarke Yutto zurück. Sie können einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack auslösen.

In einer Probe wurde laut Gurkerl die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Ihre Samen können das sogenannte Pine-Mouth-Syndrom auslösen.

In einer Probe wurde laut Gurkerl die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Ihre Samen können das sogenannte Pine-Mouth-Syndrom auslösen.

Betroffen sind die Yutto Pinienkerne in der 50-Gramm-Packung mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 3. Juni 2026 und 26. April 2027. Der Rückruf gilt für Packungen, die zwischen 1. Mai und 10. November 2026 gekauft wurden. Hergestellt werden die Pinienkerne von der Firma Velká Pecka.

„Pine-Mouth-Syndrom“ möglich

In einer Probe wurde laut Gurkerl die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Ihre Samen können das sogenannte Pine-Mouth-Syndrom auslösen: Dabei kann vorübergehend ein bitterer oder metallischer Nachgeschmack auftreten. Bleibende gesundheitliche Folgen sind laut Gurkerl nicht bekannt.

Nicht essen, Geld zurück

Wer betroffene Pinienkerne zu Hause hat, soll sie nicht essen und entsorgen. Gurkerl erstattet den Kaufpreis automatisch. Weitere Informationen gibt es auf gurkerl.at. Wer die Pinienkerne bei Gurkerl gekauft hat, muss nichts weiter tun, als sie wegzuwerfen – das Geld gibt es automatisch zurück.

Der Rückruf Produkt: Yutto Pinienkerne, 50 g

Yutto Pinienkerne, 50 g Mindesthaltbarkeit: 3. Juni 2026 bis 26. April 2027

3. Juni 2026 bis 26. April 2027 Gekauft: zwischen 1. Mai und 10. November 2026

zwischen 1. Mai und 10. November 2026 Grund: Kiefernart Pinus armandii, möglicher bitterer Nachgeschmack

Kiefernart Pinus armandii, möglicher bitterer Nachgeschmack Was tun: nicht essen, entsorgen, Geld wird automatisch erstattet

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 14:47 Uhr aktualisiert