Die Österreichische Ärztekammer stellt Gesundheitsministerin Korinna Schumann ein schlechtes Zeugnis aus. Kammerpräsident Johannes Steinhart wirft ihr vor, zentrale Vorhaben aus dem Regierungsprogramm nicht umgesetzt zu haben.

„Nach über 600 Tagen Regierungsarbeit fällt das Fazit für die Ministerin ernüchternd aus“, sagt Steinhart. Gemessen am Regierungsprogramm falle das Zeugnis „alles andere als gut“ aus.

Wartezeiten und Kassenverträge

Bei den Wartezeiten auf Termine sei die Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) „krachend gescheitert“, kritisiert die Ärztekammer – der Trend gehe sogar in die falsche Richtung. Teilzeit-Kassenverträge fehlten weiterhin, obwohl sie wegen des steigenden Frauenanteils unter Ärztinnen und Ärzten dringender gebraucht würden denn je. Auch die Primarversorgungs-Netzwerke, die vor allem für den ländlichen Raum wichtig seien, seien nicht gestärkt worden.

Weitere Kritikpunkte

Statt Bürokratie abzubauen, habe die verpflichtende Codierung von Diagnosen zusätzlichen Aufwand gebracht. Bei der Prävention sei vom angekündigten Ausbau nichts zu bemerken, Impfstoffe könne das Ministerium nur mit großer Mühe bereitstellen. Beim geplanten einheitlichen Gesamtvertrag halte sich das Ministerium zurück. Insgesamt habe die Ministerin Leistungen zulasten der Bevölkerung abgebaut, so die Kammer. Sie fordert deutlich mehr Einsatz für eine bessere Versorgung. Eine Stellungnahme des Gesundheitsministeriums zur Kritik der Ärztekammer lag zunächst nicht vor.