Ein 87-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau aus der Stadt Salzburg sind Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein falscher Bankmitarbeiter brachte sie um insgesamt 40.000 Euro.

Innerhalb von drei Tagen überwies der Täter mit elf Transaktionen insgesamt 40.000 Euro.

Innerhalb von drei Tagen überwies der Täter mit elf Transaktionen insgesamt 40.000 Euro.

Laut Polizei wurden die beiden am 13. November angerufen. Ein Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus und forderte sie auf, ihre Bankomatkarten im Postkasten zu hinterlegen. In einem weiteren Anruf verlangte er ihre Zugangsdaten für das Bankkonto. Die beiden dürften der Aufforderung nachgekommen sein. Innerhalb von drei Tagen überwies der Täter mit elf Transaktionen insgesamt 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 15:44 Uhr aktualisiert