Eine angebliche E-Mail der Pensionsversicherung verspricht 1.241 Euro. Dahinter stecken Kriminelle, die es auf Bankdaten abgesehen haben, warnt Watchlist Internet.

Wer eine E-Mail mit 1.241 Euro im Namen der Pensionsversicherung erhält, sollte nicht klicken, sondern die Nachricht löschen.

Wer eine E-Mail mit 1.241 Euro im Namen der Pensionsversicherung erhält, sollte nicht klicken, sondern die Nachricht löschen.

Die Nachricht landet derzeit in vielen österreichischen Postfächern. Darin heißt es, die Pensionsleistung für 2026 sei genehmigt worden. 1.241 Euro lägen angeblich zur Auszahlung bereit.

Gefälschtes Auszahlungsportal

Wer auf den Link klickt, kommt auf eine Seite, die wie ein offizielles Auszahlungsportal aussieht. Der Betrag ist dort groß zu sehen – so soll der Eindruck entstehen, das Geld sei schon reserviert. Tatsächlich werden auf der Seite Bankdaten abgegriffen.

Masche ist nicht neu

Wie 5 Minuten bereits berichtete, waren im Oktober ähnliche E-Mails mit 723 Euro im Umlauf. Die Pensionsversicherung selbst stellt klar: Sie fordert nie per E-Mail dazu auf, Bank- oder Kontodaten zu übermitteln. Ihre echte Website ist pv.at.