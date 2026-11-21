Angebliche Anwaltskanzleien werfen Unternehmen per E-Mail Verstöße gegen das Urheberrecht vor. Wer die Unterlagen herunterlädt, holt sich laut Watchlist Internet einen Trojaner auf den Computer.

Seit 17. November warnt Watchlist Internet vor der Masche. Die E-Mails kommen von angeblichen Kanzleien und landen vor allem in Firmenpostfächern. Sie enthalten vage Hinweise auf Veröffentlichungen und auf das österreichische Urheberrechtsgesetz. Über einen Button sollen Empfänger die Unterlagen herunterladen.

Trojaner im ZIP-Archiv

Der Button führt zu einem ZIP-Archiv. Darin steckt laut Dateianalyse ein Trojaner. Die Kanzleien sind erfunden, genannt werden etwa „Aigner & Collegen Rechtsanwälte“, „Stenico & Collegen Kanzlei OG“ oder „Fischerberger & Collegen Kanzlei OG“.

Frist soll Druck machen

Die Fake-Kanzlei verlangt eine Antwort bis 29. November. Die Täter wollen so eine Reaktion erzwingen, um danach noch mehr Druck aufzubauen. Wer bereits geklickt hat, sollte das Gerät vom Internet trennen, Passwörter ändern und Anzeige bei der Polizei erstatten. Wer also eine E-Mail mit Urheberrechtsvorwurf und Download-Button bekommt, sollte weder klicken noch antworten.