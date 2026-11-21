Drei junge österreichische Forscherinnen und Forscher, die in den USA gearbeitet haben, sind am Donnerstag in Wien mit den ASciNA Awards ausgezeichnet worden. Den Hauptpreis bekam eine Krebsforscherin.

Zwei der drei Ausgezeichneten forschen inzwischen wieder in Europa, Lukas Altenburger ist weiterhin in Boston tätig.

Zwei der drei Ausgezeichneten forschen inzwischen wieder in Europa, Lukas Altenburger ist weiterhin in Boston tätig.

Vergeben werden die Preise vom Wissenschaftsministerium, gemeinsam mit der Austrian Marshall Plan Foundation und dem Netzwerk ASciNA. Ausgewählt hat eine unabhängige Jury des Wissenschaftsfonds FWF. „Wissenschaft muss ohne politische Einflussnahme arbeiten können“, sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner bei der Verleihung.

Hauptpreis für Krebsforscherin

Den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt Julia Brunner. Sie forschte von 2020 bis 2026 am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Dort untersuchte sie, was in Zellen passiert, wenn ein bestimmtes Enzym fehlt: Ein Stoff namens Citrat sammelt sich an und bremst das Zellwachstum. Besonders betroffen sind die Nieren. Veröffentlicht wurde die Arbeit im Fachjournal „Cell“. Seit August leitet Brunner eine Forschungsgruppe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

Immunzellen und Brennstoffzellen

Je 7.500 Euro gingen an zwei Nachwuchsforscher. Lukas Altenburger, aufgewachsen in Seebarn bei Korneuburg und in Wien-Floridsdorf, forscht seit 2022 am Massachusetts General Hospital und an der Harvard Medical School in Boston. Er zeigte, dass bestimmte Botenstoffe Abwehrzellen rechtzeitig voneinander lösen. Dauert der Kontakt zu lange, wird die Immunantwort schwächer. Das ist etwa für Immuntherapien wichtig. Seine Studie erschien im Fachjournal „Science“. Matthäus Siebenhofer war eineinhalb Jahre am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und arbeitet heute an der TU Wien. Er erforscht, wovon es abhängt, wie schnell bestimmte Materialien Sauerstoff aufnehmen und abgeben. Das ist für Brennstoff- und Elektrolysezellen wichtig.

Netzwerk mit 1.400 Mitgliedern

ASciNA steht für „Austrian Scientists and Scholars in North America“. Das Netzwerk wurde 2002 in Washington gegründet und hat weltweit rund 1.400 Mitglieder. Die Awards gibt es seit 2008. „ASciNA ist stolz, diese Talente sichtbar zu machen“, sagte Präsidentin Alexandra Lieben. FWF-Präsident Christof Gattringer wünschte den Ausgezeichneten weiterhin viel Erfolg.