Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat elf blonde Haarfarben für zu Hause getestet. Keine war besser als „durchschnittlich“, die zwei teuersten fielen sogar durch.

Beim Haarfärben zu Hause gilt: Der Preis sagt wenig darüber aus, welches Blond am Ende herauskommt.

Beim Haarfärben zu Hause gilt: Der Preis sagt wenig darüber aus, welches Blond am Ende herauskommt.

Getestet hat der VKI gemeinsam mit der deutschen Stiftung Warentest. Untersucht wurden sogenannte Intensivcolorationen in Blond, die man selbst zu Hause aufträgt.

Färbst du dir deine Haare selbst? Ja, regelmäßig. Ab und zu. Nein, ich gehe dafür immer zum Friseur. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Versprochener Farbton oft verfehlt

Das größte Problem ist die Farbgenauigkeit. Die Haare wurden zwar meist gleichmäßig gefärbt, der Blondton entsprach aber oft nicht dem auf der Packung. Wie das Ergebnis am Ende aussieht, ist damit schwer vorherzusagen.

Braun und Rosa statt Hellblond

Am schlechtesten schnitten die zwei teuersten Produkte ab: Shyne Professional Keratin Color um 26 Euro und WeColour Haarfarbe um 20 Euro. Beide gibt es nur online, beide werben mit Ergebnissen wie vom Profi. Statt Hellblond entstanden im Test teils braune oder rosa-violette Strähnen. Die Abweichung war so groß, dass der VKI die weiteren Untersuchungen abbrach. Urteil: „nicht zufriedenstellend“.

Billig schneidet am besten ab

Die zwei besten Produkte kosten nur 2,45 und 6,45 Euro. Auch sie kommen nicht über „durchschnittlich“ hinaus, überzeugten aber am meisten bei Farbtreue, gleichmäßiger Färbung und dem Abdecken grauer Haare. „Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren“, sagt VKI-Expertin Birgit Schiller. Teure Produkte lieferten keineswegs bessere Ergebnisse.

Farbreste in den Restmüll

Positiv ist die Haltbarkeit: Bei den meisten Produkten hielt die Farbe auch nach vielen Haarwäschen. Weniger gut ist die Umweltbilanz. Alle Haarfarben enthalten Stoffe, die schwer abbaubar sind und beim Ausspülen ins Abwasser gelangen können. Farbreste gehören deshalb in den Restmüll und nicht in den Abfluss. Die ausführlichen Ergebnisse gibt es auf vki.at und ab 26. November in der Zeitschrift „Konsument“.