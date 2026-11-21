Ab 2027 gelten neue EU-Vorgaben für Smartphone-Akkus. Sie sollen Reparaturen erleichtern und Handys langlebiger machen. Doch beim Akkuwechsel gibt es einen Haken.

Ein kaputter Akku muss künftig nicht mehr so schnell das Ende eines Smartphones bedeuten. Die Europäische Union hat neue Vorgaben beschlossen, die Reparaturen erleichtern und die Lebensdauer von Handys verlängern sollen. Dabei geht es unter anderem um austauschbare Akkus, verfügbare Ersatzteile und Software-Updates. Allerdings bedeutet das nicht, dass ab 2027 jedes neue Smartphone einen Akku haben muss, den man selbst herausnehmen kann, wie „Heute“ berichtet.

Akku selbst wechseln? Nicht bei jedem Handy

Die EU-Regeln sehen unterschiedliche Möglichkeiten für den Akkuwechsel vor. Bei manchen Geräten soll der Austausch durch die Nutzer selbst möglich sein, etwa ohne Werkzeug oder mit einfachen Hilfsmitteln. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Hersteller aber weiterhin fest verbaute Akkus verwenden. Dazu gehören Anforderungen an die Haltbarkeit und den Schutz der Geräte. Laut dem Bericht müssen entsprechende Akkus nach 1.000 vollständigen Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Außerdem spielen der Schutz vor Staub und Wasser sowie die Möglichkeit einer fachgerechten Reparatur eine Rolle.

Ersatzteile und Updates länger verfügbar

Für Verbraucher gibt es weitere Änderungen: Hersteller müssen wichtige Ersatzteile, darunter Akkus und Displays, über einen längeren Zeitraum bereitstellen. Auch für Software-Updates gelten Mindestanforderungen. Damit sollen Smartphones länger nutzbar bleiben und nicht schon nach wenigen Jahren wegen eines schwachen Akkus oder fehlender Unterstützung ersetzt werden müssen. Die neuen Vorgaben sollen außerdem verhindern, dass bestimmte Reparaturen durch technische Einschränkungen unnötig erschwert werden.

Was bedeutet das für dein Smartphone?

Wer bereits ein älteres Handy besitzt, muss seinen Akku deshalb nicht automatisch selbst austauschen können. Die Anforderungen richten sich vor allem an Geräte, die unter die neuen EU-Vorschriften fallen. Auch künftig dürften viele Smartphones mit fest verbauten Akkus verkauft werden. Für Konsumenten soll es jedoch einfacher werden, solche Geräte reparieren zu lassen und länger zu verwenden.