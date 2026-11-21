Bitterer Abend für den TSV Hartberg: Die Steirer mussten sich am Samstag auswärts dem LASK mit 1:2 geschlagen geben. Drei Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit.

Die Erfolgsserie des TSV Hartberg ist gerissen. Am Samstag, dem 21. November 2026, mussten sich die Steirer in der 13. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga auswärts dem LASK mit 1:2 geschlagen geben. Vor 12.868 Zuschauern in Linz legten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Sieg. Hartberg gelang zwar noch vor der Pause der Anschlusstreffer, für einen Punktgewinn reichte es am Ende aber nicht.

Drei Tore innerhalb von 13 Minuten

In der 27. Minute brachte Mbuyamba den LASK mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Jørgensen auf 2:0 (34.). Die Steirer ließen sich davon allerdings nicht völlig aus der Bahn werfen: Lukić verkürzte in der 40. Minute auf 1:2 und brachte Hartberg damit zurück ins Spiel. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass die Linzer die drei Punkte zu Hause behielten.

Hartbergs Erfolgsserie ist vorbei

Für den TSV Hartberg bedeutet die Niederlage einen Rückschlag nach zuletzt erfolgreichen Wochen. Vier Pflichtspiele in Folge hatten die Steirer zuvor gewonnen. Gegen den LASK konnte die Mannschaft von Trainer Markus Schopp diese Serie nun nicht fortsetzen. Die Linzer hingegen bauten ihre Erfolgsbilanz gegen Hartberg weiter aus. Nach der knappen Auswärtsniederlage gilt es für die Steirer nun, in der nächsten Bundesliga-Runde wieder Punkte zu sammeln.