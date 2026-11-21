Der Sonntag startet im Nordosten noch sonnig, örtlich mit Nebelfeldern. Von Südwesten her breiten sich laut GeoSphere Austria rasch dichte Wolken auf ganz Österreich aus.

Ab dem Vormittag regnet es von Vorarlberg bis Oberkärnten, oberhalb von 1.200 Metern schneit es. Bis zum Abend regnet und schneit es im Westen und Süden verbreitet. Zwischen dem Flachgau und dem Nordburgenland bleibt es trüb, aber trocken. Der Wind weht schwach. In der Früh hat es minus 5 bis plus 3 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf 3 bis 8 Grad.