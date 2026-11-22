In Österreich gelten ab Mitte Mai 2027 neue Pickerl-Regeln. Ab dann muss man vor allem in den ersten zehn Jahren weniger oft zur Überprüfung. Das Ministerium erklärt nun, wann man trotzdem hin sollte, obwohl man nicht dran wäre.

Mit 19. Mai 2027 werden im Rahmen der 42. Novelle des Kraftfahrgesetzes neue Begutachtungsfristen für Fahrzeuge in Österreich festgelegt. Neuwagen müssen dann statt nach drei erst nach vier Jahren zum Pickerl. Danach gibt es einen zweijährigen Rhythmus, bis das Fahrzeug zehn Jahre alt ist. Erst danach muss man jährlich zur Überprüfung gehen. Wir haben jetzt beim ÖAMTC und beim Ministerium nachgefragt, wann man trotzdem in die Werkstatt sollte, obwohl der Pickerl-Termin nach neuer Regelung eigentlich ausfallen würde.

„Bei jedem Verdacht, dass sich…“

Für die wiederkehrende Begutachtung gebe es klare Vorschriften, „die unbedingt einzuhalten sind“, erklärt das zuständige Verkehrsministerium gegenüber 5 Minuten. „Zulassungsbesitzer:innen haben dafür Sorge zu tragen, dass sich das Fahrzeug in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand befindet – und zwar jederzeit, auch zwischen den wiederkehrenden Begutachtungen.“ Außerdem darf der Lenker ein Fahrzeug erst dann in Betrieb nehmen, „wenn er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass das Fahrzeug verkehrs- und betriebssicher ist“, heißt es aus dem Ministerium weiter. Ebenfalls weist man darauf hin, dass Wartungsvorschriften des Herstellers sowie Empfehlungen der Fachwerkstätten in jedem Fall eingehalten werden sollten. Und: „Bei jedem Verdacht, dass sich das Fahrzeug nicht in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand befinden könnte, sollte eine Fachwerkstatt aufgesucht werden.“

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Mängel bleiben ab kommendem Jahr länger unbemerkt

Andrej Prosenc, Leiter des Technischen Kompetenzzentrums im ÖAMTC, erklärt nun gegenüber 5 Minuten: „Insbesondere bei Vielfahrer:innen sowie in alpinen Regionen werden nach unseren Erfahrungen durch die längeren Prüfintervalle stark belastete Baugruppen (Bremsen, Radaufhängung, Bodengruppe) übermäßig viele Mängel aufweisen.“ Diese wären bisher noch beim jährlichen Pickerl rechtzeitig entdeckt worden, bleiben ab kommendem Jahr aber länger unbemerkt und könnten „zu höheren Folgekosten führen“, so der Experte.

ÖAMTC rät zur „Sicherheits-Überprüfung“

Er weiß außerdem, dass Autofahrer damit künftig stärker selbst in der Pflicht sind, auf den Zustand ihres Fahrzeuges zu achten und gegebenenfalls schon früher einen Check in der Werkstatt zu veranlassen. Beim ÖAMTC sei das in Form einer „Sicherheits-Überprüfung“ möglich, bei der man Aufschluss über den derzeitigen Zustand des Fahrzeugs bekommt. Prosenc dazu: „Im Zuge einer gezielten Schwachstellen-Analyse erhält man Vorschläge für dringend durchzuführende oder demnächst anfallende Reparaturen.“

©ÖAMTC / Postl Andrej Prosenc, Leiter des Technischen Kompetenzzentrums im ÖAMTC, rät betroffenen Autofahrern zur „Sicherheits-Überprüfung“.

Wie komme ich zu einem neuen Pickerl?

All jene, die im kommenden Jahr jetzt einen Pickerl-Termin hätten, diesen aber nach neuer Regelung eigentlich nicht machen müssten, können sich übrigens ein neues Pickerl holen. Denn: Alle Zulassungsbesitzer von Fahrzeugen, für die nach dem 19. Mai 2027 eben eine längere Frist gilt als auf der Lochmarkierung ersichtlich, können dann ein neues, gelochtes Pickerl verlangen, „ohne dass eine Begutachtung durchgeführt werden muss (Austauschplakette)“, so das Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 08:03 Uhr aktualisiert