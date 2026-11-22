Mit Jahresbeginn 2027 gibt es für rund 66.000 Beschäftigte in Österreich ein reales Plus bei den Löhnen. Für sie steigen die Gehälter um 3,6 Prozent und damit um 0,3 Prozent über der zugrundeliegenden Inflation.

66.000 Arbeitnehmer sind in der österreichischen Gebäudereinigung aktiv. Für sie wurde bereits 2025 ein dreijähriger Kollektivvertrag abgeschlossen, ab 1. Jänner 2027 wirkt dann die nächste Stufe dieses Abschlusses. Ab dann steigen die Löhne nämlich um 3,6 Prozent – und damit über der rollierenden Inflation in Höhe von 3,3 Prozent im maßgeblichen Zeitraum von Oktober 2026 bis September 2026.

So konnten noch einmal 0,5 Prozent herausgeholt werden

Gernot Kopp, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida, sieht darin „eine gute Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gebäudereinigung“. Vorausschauend habe man vereinbart, dass, sollte die Inflationsrate über 2,8 Prozent liegen, die Differenz auf die paktierten Löhne aufgeschlagen werde. „Dadurch konnten wir noch einmal 0,5 Prozent für die Beschäftigten herausholen“, freut sich Kopp. Außerdem hat man die Lohngruppen von sechs auf vier zusammengelegt. Besonders Beschäftigte in der Krankenhausreinigung würden davon profitieren. Sie werden ab Jänner von Lohngruppe 5 in Lohngruppe 3 aufgestuft.

„Klares Signal der Wertschätzung“

Die Lohnerhöhung sieht man bei der Gewerkschaft vida als „klares Signal der Wertschätzung für eine Branche, deren Bedeutung insbesondere in den vergangenen Jahren deutlich sichtbar geworden ist“. Die Beschäftigten in der Reinigung würden täglich unverzichtbare Arbeit in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen leisten. „Dass ihre Einkommen nun stärker steigen als die Inflation, ist ein verdienter Erfolg und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Kaufkraft“, so Kopp abschließend.