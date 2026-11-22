Mit 1. Februar 2027 stellt sich eine Änderung beim Lachgas-Verkauf ein. Grundsätzlich ist der Verkauf an Privatpersonen dann untersagt - mit Ausnahmen. Der Verkauf über Automaten ist dann komplett unzulässig.

Gemeinsam mit den Bundesländern möchte man auf einen verstärkten Kinder- und Jugendschutz beim Verkauf von Lachgas und bei der Abgabe von Alkohol setzen, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Im Mittelpunkt werden dafür Schwerpunktkontrollen mit besonderem Augenmerk auf den Automatenverkauf stehen. Bei der Alkoholabgabe sollen die bestehenden Jugendschutzbestimmungen konsequent durchgesetzt werden, beim Lachgas steht allgemein eine größere Änderung an.

Ausnahmen beim Verkauf von Lachgas an Privatpersonen

Ab 1. Februar 2027 wird die Abgabe von Lachgas an Privatpersonen aufgrund europäischer Vorgaben nämlich grundsätzlich untersagt, heißt es in einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums. Freilich gibt es aber Ausnahmen. Diese gelten für Kartuschen mit maximal 18 Gramm Inhalt und einer Abgabemenge von höchstens 90 Gramm pro Person. Zudem dürfen Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren kein Lachgas mehr bekommen.

Deshalb ist Verkauf über Automaten ab Februar nicht mehr zulässig

Für den Verkauf über Automaten bedeutet das, dass dieser künftig „generell nicht mehr zulässig ist, da die vorgeschriebenen Mengenbeschränkungen nicht ausreichend sichergestellt werden können“, so das Ministerium. Übrigens: Schon jetzt ist der gewerbliche Verkauf von Lachgas, das ausdrücklich zur Anwendung am Menschen angeboten wird, nicht gestattet. Dieser fällt nämlich grundsätzlich unter das Arzneimittelrecht und ist Apotheken vorbehalten.

„Automat entbindet niemanden von der Verantwortung für den Jugendschutz“

Und bezüglich des Alkohol-Verkaufs – unter anderem eben auch über Automaten – meint Hattmannsdorfer noch: „Ein Automat entbindet niemanden von der Verantwortung für den Jugendschutz. Wer Alkohol verkauft, muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Altersgrenzen eingehalten werden. Mit gemeinsamen Schwerpunktkontrollen wollen wir Verstöße gezielt erkennen und unterbinden. Jugendschutz muss im Verkaufsalltag funktionieren.“