Das neue Weingesetz soll im Laufe des Jahres 2027 in Kraft treten und könnte unter anderem ein neues Herkunftskennzeichen für den Österreichischen Spritzer bringen.

„Der Spritzer ist Österreich pur, ein Stück Heimat, ein Stück Lebensgefühl und ein echtes Kultgetränk“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig der zum Start der Koordinierung des neuen Weingesetzes in Österreich unter anderem seinen Entwurf für ein neues Herkunftskennzeichen für den Spritzer vorlegt. Mit der Novelle möchte man allgemein den heimischen Weinbau stärken, die Wertschöpfung im Land halten und die österreichische Herkunft für Konsumenten sichtbarer machen.

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„Wer auf heimische Qualität setzt, soll das auch klar zeigen können“

Für Totschnig ist klar: „Wo österreichischer Spritzer draufsteht, muss auch Österreich drin sein.“ Der Entwurf sieht demnach vor, dass Hersteller ihre Spritzer mit einem einheitlichen Herkunftskennzeichen versehen können, sofern ausschließlich österreichischer Wein dafür verwendet wurde. Die Kennzeichnung soll dabei aber freiwillig sein und den europäischen Vorgaben entsprechen. Um sicherzustellen, dass tatsächlich nur Spritzer mit österreichischem Grundwein das Kennzeichen tragen (dürfen), setzt man auf klare Vorgaben und entsprechende Kontrollen. „Wir wollen unsere heimischen Betriebe stärken, indem wir die österreichische Herkunft zum Wettbewerbsvorteil machen. Wer auf heimische Qualität setzt, soll das auch klar zeigen können“, betont Totschnig.

Spritzer-Regeln werden gelockert

Neben der Herkunftskennzeichnung bringt das Weingesetz 2027 auch modernisierte Rahmenbedingungen für die Herstellung von Spritzern. Bisher war ein Mindestanteil von 50 Prozent Wein vorgeschrieben – dieser entfällt mit dem neuen Gesetz. Gleichzeitig senkt man den Mindestalkoholgehalt von bisher 4,5 auf 4 Prozent. Damit sind Produzenten flexibler bei der Herstellung und können besser auf veränderte Konsumgewohnheiten reagieren.

Wie alkoholarme Spritzer bald genannt werden dürfen

Die bisher bewährten Bezeichnungen „G’spritzter“, „Gespritzter“ und „Spritzer“ bleiben auch weiterhin bestehen. Neu ist: Alkoholärmere Varianten können dann mit den Bezeichnungen „Sommerg’spritzter“, „Sommergespritzter“ oder „Sommerspritzer“ ausgelobt werden. Diese Bezeichnungen sind vor allem für Erzeugnisse mit einem Alkoholgehalt von vier bis fünf Prozent gedacht. Wann das Gesetz dann genau in Kraft treten wird, ist derzeit noch nicht klar.