Einige Jahre ist es zwar noch hin, doch der Tag wird kommen, an dem alle alten Papierführerscheine sowie ältere Scheckkarten-Scheine getauscht werden müssen. Das Ministerium verrät nun, wie man ihn danach behalten kann.

Wohl mehr als zwei Millionen Österreicher müssen bis Mitte Jänner 2033 ihre Papier- in neue Scheckkarten-Führerscheine getauscht haben.

Wohl mehr als zwei Millionen Österreicher müssen bis Mitte Jänner 2033 ihre Papier- in neue Scheckkarten-Führerscheine getauscht haben.

Bis 19. Jänner 2033 – also in etwas mehr als sechs Jahren – müssen alle alten, rosa Papierführerscheine getauscht sein. Der Grund dafür ist jener, dass die Scheine ab dann EU-weit einheitlich sein sollen. Das ist mit den aktuellen Papierführerscheinen genauso wenig gegeben wie mit Scheckkarten-Scheinen, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt worden sind. Auch diese müssen dementsprechend bis Mitte Jänner 2033 spätestens getauscht sein. Betroffen sind übrigens mehrere Millionen Österreicher, ist doch die Rede davon, dass 2,5 Millionen Papierführerscheine noch im Umlauf sind. Und wie hoch sind die Kosten für den Tausch? Aktuell liegen sie für eine Duplikatausstellung bei 73 Euro. Alles zum Thema auch hier: Millionen Österreicher müssen bis 2033 ihren Führerschein tauschen.

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Mit größerem Andrang zu rechnen, je näher das Fristende kommt

Das Verkehrsministerium erklärt gegenüber 5 Minuten nun, dass man „zeitgerecht in medialer Form auf das Ende der Gültigkeit der vor 2013 ausgestellten Führerscheine im Jahr 2033“ hinweisen wird. Eine individuelle Verständigung der Führerscheinbesitzer ist übrigens „nicht möglich und daher nicht geplant“. Das Ministerium könne nur auf geltende Fristen hinweisen, gibt allerdings zu bedenken, „dass derzeit noch eine große Anzahl an Führerscheinen, die 2033 umzutauschen sein werden, im Umlauf ist“. Daher ist damit zu rechnen, dass gegen Ende der Frist ein größerer Andrang bei den Behörden entstehen könnte. Außerdem könnten sich auch die Kosten (derzeit 73 Euro) in den kommenden Jahren erhöhen. Aus Sicht der Behörden sei es jedenfalls „sicherlich wünschenswert, dass die Umschreibungen möglichst frühzeitig erfolgen, um kapazitätsbedingte Engpässe zu vermeiden“, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Der Papierführerschein als Erinnerungsstück

Übrigens: Es besteht die Möglichkeit, dass man den rosa Papierführerschein nach dem Tausch auch wieder mit nach Hause nehmen darf. Diesen Wunsch haben zahlreiche 5-Minuten-Leser geäußert. So mancher hat sogar gemeint, den Papierschein einfach zu behalten und als „verloren“ zu melden. Das ist nicht notwendig, erklärt das Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten: „Wir können mitteilen, dass umgeschriebene Führerscheine auf Wunsch in entwertetem Zustand wieder ausgefolgt und somit als Erinnerungsstück behalten werden dürfen.“

©5 Minuten Den rosa Führerschein darf man als Erinnerungsstück in entwertetem Zustand behalten.

Ärger unter 5-Minuten-Lesern wegen Führerschein-Pflichttauschs

Apropos 5-Minuten-Leser: Diese haben auch recht deutlich ihre Meinung bezüglich des notwendigen Führerscheintausches kundgetan. Dieser sorgt bei den Betroffenen vor allem für Kritik und Unverständnis. Vor allem, dass für den Tausch gezahlt werden muss, sieht so mancher nicht ein. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Führerschein-Pflichttausch in Österreich: „Soll gefälligst gratis sein“.